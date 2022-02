El juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan Ramos Padilla expresó hoy que "todos los jueces" tienen la "obligación de militar por un Poder Judicial decente, que trate a todos como iguales ante la ley".

El camarista, que mañana a las 12 dará una charla pública en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, le pidió por Twitter al gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, que "no amenacen con multas o represiones, vamos en paz y con nuestras convicciones".

La plaza, ubicada frente a la Casa de Gobierno provincial, es emblemática porque allí "la Red de Organizaciones Sociales inició un acampe en diciembre de 2015 para reclamarle" a Morales "que recibiera a sus representantes", informó un comunicado de prensa.

Además, "la protesta derivó en la detención arbitraria de Milagro Sala, lideresa de la Organización Barrial Tupac Amaru, quien permanece privada de su libertad, víctima de un Poder Judicial provincial que fue rediseñado por Morales de acuerdo a su conveniencia política".

"No nos habían amenazado ni los trolls, para mañana crearon un clima muy agresivo. Nosotros vamos en paz, no generamos ninguna violencia. Pero, Morales, yo no te tengo miedo. No mandes patoteros, si fuera cierto que lo hiciste", escribió Ramos Padilla luego de desarrollar actividades en Salta.

(Télam)