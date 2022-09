(Por Eva Marabotto) Jóvenes y mayores, porteños y bonaerenses, trabajadores y desocupados. Télam indagó en ocho voces representativas de quienes se movilizaron esta tarde a Plaza de Mayo para expresar su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en defensa de la democracia.

"Somos amigos desde hace años y los chicos también y quisimos encontrarnos en la Plaza y traerlos a nuestros hijos para repudiar la violencia", contaron a esta agencia Juan y María Inés que llegaron desde Ezeiza con sus hijos Benita y Fermín, después de citarse en una esquina de la Diagonal Norte con su amigo Juan de Recoleta que trajo de la mano a sus hijos Toni y Rafa.

"Los chicos quisieron traer la bandera y nos parece bien porque es un día para defender la democracia", completó Agustín.

Ciro "Chino" Rud y Alicia Medela son nieto y abuela, y llegaron a Plaza de Mayo desde los barrios porteños de Boedo y San Cristóbal. "Le estuve mostrando la Catedral, donde está la tumba de San Martín y los frisos clásicos del frente. Vinimos para defender la democracia. No por mí, que ya soy bastante grande, sino por él y los que vienen", dijo ella, que es jubilada y trabajó en una editorial.

"Mis papás y mi abuela venían y quise venir porque no entiendo el odio que hay entre los políticos. Por qué son violentos y no pueden hablar para ponerse de acuerdo", reflexionó él que tiene ocho años.

"Fue el primer intento de magnicidio de Lisa", bromeó Juan Motta, quien lleva a upa a su hija de un año y medio. "Y el último", advirtió su pareja Antonella.

"Vivimos en (el barrio porteño de) La Paternal y somos docentes de la Universidad de Tres de Febrero. Sentimos que teníamos que estar para defender a Cristina", definieron y él se animó a denunciar: "Es lo que siempre pasa con los peronistas. Somos objeto de violencia, de marcaje, de persecución y eso no cambia y hay que frenarlo porque si no, así empiezan los fascismos y las dictaduras".

Fiorella Díaz se definió como una mujer trans y conversaba frente al Cabildo con un grupo de amigas. "Somos de la agrupación Colectivamente de San Martín y somos mujeres trans. Vinimos porque aunque el proyecto de identidad de género fue presentado a distintos políticos y gobiernos durante años, solo Cristina nos escuchó y nos puso en la agenda política. La ley cumplió 10 años hace poco y se lo debemos a ella", sintetizó.

Rosa es del barrio porteño de Parque Patricios y llegó con su hijo a abrir el puesto de choripanes bien temprano. Sin embargo, no dejaba de sumarse a las batucadas y cánticos y llevaba remera y gorro con el rostro de Cristina y una bandera argentina en los hombros. "¿Cómo no voy a ser cristinista, si ella nos dio todo? Estoy acá para vender y hacer unos pesos para mi casa, pero también para bancarla", dijo a esta agencia ante el aplauso de sus clientes.

Cristina y David reponían fuerzas en la recova del Ministerio de Economía tras haber comprado una foto enmarcada en la que se la ve a Cristina Fernández sonriente, acompañada por su esposo Néstor Kirchber y Hugo Chávez.

"Lo llevamos para casa como recuerdo de este día en el que los argentinos dijimos que éste es el límite. Que basta", relató él, quien trabaja en una cooperativa de limpieza de las calles en San Miguel.

"Yo trabajaba en una empresa y tuve que dejar porque me enfermé y soy insulino dependiente. Cristina Kirchner fue la que decidió que tenían que darnos las cintas reactivas y la insulina gratis. si no quizás no estaría viva. ¿Cómo no voy a venir a bancarla?", completó.

En cambio el colectivo "Lesbianas por Cristina" prefirieron no identificarse individualmente, pero se entusiasmaron hablando. "Fuimos adolescentes durante el gobierno de Cristina y pudimos crecer en paz porque ella amplió los derechos, pero no solo para nosotras sino para muchos otros sectores. Por eso la bronca y la furia que sentimos al ver que quisieron atacarla", coincidieron.

"Quisimos estar para bancar a la democracia", contó Carlos (72 años), orgulloso de haber pertenecido en su juventud a la Juventud Peronista. "Anoche no pudimos dormir de la angustia. Tuvimos los ojos como el 2 de oro", completó su esposa Mirta (68), quien recordó que logró jubilarse gracias a la moratoria previsional que impulsó la Vicepresidenta durante su mandato.

"Hace unos años fuimos a la Quinta de San Vicente donde vivieron Perón y Evita y vimos todo lo que hicieron por la gente, que es lo mismo, trasladado a la actualidad, que hicieron Néstor y Cristina. Por eso estamos acá", señalaron. (Télam)