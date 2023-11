El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey oficializó hoy su apoyo en el balotaje del 19 de noviembre al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien también acompañará en actividades de campaña por Córdoba y Santa Fe. "Apoyo a Sergio Massa. No lo hago sólo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho", enfatizó Urtubey, que respaldó también la propuesta de un gobierno de "unidad nacional" como planteó el líder del Frente Renovador

En su cuenta de la red social X, el salteño consideró que "los problemas son demasiado grandes y los argentinos están demasiado mal para que la respuesta sea más mezquindad y más soberbia". "Hace falta un gobierno de Unidad Nacional, en serio, que sea la herramienta transformadora que necesita nuestro pueblo para comenzar a dar vuelta la página del dolor y la desesperanza. El anterior gobierno no lo hizo. El actual tampoco", subrayó el ex mandatario provincial. Y agregó: "Ya es hora de mirar hacia adelante, ya es hora de trabajar por la Argentina. Al futuro no se lo espera, se lo construye". Urtubey oficializó su apoyo a Massa luego de que el ministro de Economía asegurara públicamente que podía sumar a su eventual gabinete a dirigentes como el ex gobernador de Salta, provenientes del Partido Justicialista pero alejados del kirchnerismo. Massa y el salteño habían intentado armar un espacio "antigrieta" en 2018, junto a otros referentes del peronismo disidente, pero luego el emprendimiento quedó trunco cuando el líder del FR se sumó a la propuesta que encabezó en 2019 el ahora presidente Alberto Fernández. A 14 días de la segunda vuelta electoral, Urtubey hizo público su respaldo al titular del Palacio de Hacienda y decidió acompañar su campaña. MG/AMR NA