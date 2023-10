El ex intendente de Santa Fe José Corral aseguró hoy que no acompañará ni a Sergio Massa ni a Javier Milei y se diferenció de la decisión de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de respaldar al libertario. "No va a apoyar ninguna idea que no signifique progreso para el país, y en este caso ni Milei ni Massa lo garantizan", sostuvo Corral. En declaraciones a LT 3, el ex presidente de la UCR subrayó: "Yo creo que en el fondo Milei es un demagogo y no un liberal". A su entender, "lo más importante es mantener la unidad del radicalismo y en lo posible de Juntos por el Cambio". "Fue una mala decisión la de Mauricio Macri y Bullrich de romper el PRO, porque eso es lo que ha ocurrido con sus posiciones frente al balotaje", señaló Corral. A la vez, indicó: "La gente eligió como opción de cambio a Milei, que para nosotros tiene malas ideas que no van a llevar a soluciones. Muy por el contrario, se pueden profundizar los problemas que tiene el país". "Yo creo que Milei es un demagogo, no es un liberal. Tira muchas ideas que no se pueden llevar a la práctica, como la educación a través de vouchers que ya ha fracasado en otras partes del mundo", apuntó el radical santafesino. MG/AMR NA