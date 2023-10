El Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, habló con la prensa mientras se acercaba al bunker de Unión por la Patria, y se refirió al posible ingreso de Sergio Massa, a un ballotage.

“Sergio Massa elegirá a los mejores para los puestos que él necesite. Hay que elegir un gabinete nuevo, es un presidente nuevo y sin dudas elegirá a los mejores para los puestos que se tengan que elegir en ese momento”, destacó el funcionario.

En ese sentido, señaló que: “A mí me convocó el presidente, estoy cumpliendo la misión he sido ministro antes, soy ministro ahora, no soy candidato a nada, estoy cumpliendo con la gestión de la mejor manera posible, defendiendo el interés nacional y seguiré después del 10 de diciembre siendo un militante como lo fui toda mi vida”.

Sobre el planteo de un gobierno de unidad nacional que hizo el propio candidato a presidente del oficialismo, Taiana indicó: “La propuesta de unidad nacional de Sergio Massa, obviamente contempla una amplitud y una convocatoria muy amplia a muchos sectores que no nos han votado”