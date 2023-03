El reportero Jorge Sánchez, autor de la secuencia de fotos que fue censurada por la intervención de Télam durante la dictadura militar tras la "Marcha por la Vida" de 1982, sostuvo que "se engañaba a todo un pueblo por medio de una imagen que no era real", en alusión a las diferencias entre los retratos que tomó y no fueron publicados y el que apareció en la tapa del diario Clarín.

Sánchez se refirió a ese episodio en el siguiente diálogo con Télam:

- Télam: Recordar el episodio de censura lo angustia ¿Qué hizo después? ¿Pudo charlarlo con alguien?

- Jorge Sánchez: Agarré mis cosas y me fui, sin ninguna otra explicación. Pero me volví pensando que un coronel me había dicho una cosa así, no era un civil más, me lo decía un coronel que tenía poder. Después de todo lo que se decía, uno piensa en la familia. Al otro día fui muy temprano para la agencia. En el camino, escucho en la radio a Magdalena Ruiz Guiñazú decir: "La foto del año es la tapa del diario Clarín". Cuando llego a Télam estaban todos los diarios, como siempre, y ahí veo la foto del falso abrazo. Fue una sensación de injusticia horrible. Injusticia porque a un pueblo se le estaba mintiendo. Se lo engañaba, no solo por la foto, por el título, como que había sido todo en paz. Se engañaba a todo un pueblo por medio de una imagen que no era real. O sea, sí había pasado, pero no era real lo que contaban, la realidad era lo que yo había fotografiado. Y es lo que el pueblo tendría que haber sabido de esa marcha y de las Madres. Por eso las imágenes valen más que mil palabras.

- T: ¿En qué se diferencia su imagen de la que hizo el fotógrafo de DyN publicada por Clarín, que además ganó el Premio Rey de España en 1983 y fue tapa de varios diarios nacionales e internacionales?

- JS: En esa imagen se muestra que el policía abraza a la madre, pero en realidad lo que está haciendo es apretándola contra el pecho para callarla, para no escuchar más todo el reclamo que le hacía. Un reclamo genuino, que es la imagen que me queda, que es la que alcanzo a hacer yo, que es la imagen del pedido a ese policía que representaba al gobierno. Era un pedido de justicia. Y en la otra foto quedó como que la policía era buena. Se utilizó a esa imagen y a esa madre para mostrar algo que no era cierto, una paz y una reconciliación que era una mentira. Pero en ese momento yo me lo tenía que guardar. Y no solo guardármelo, sino no comentarlo, no decirlo, no mostrarlo. ¿Quién lo iba a querer publicar o quién me podía creer? Y con la duda de lo que me podía pasar, no solo a mí sino a mi familia.

- T: Pasó mucho tiempo hasta que pudo contar esta historia. ¿Qué fue lo más difícil?

- JS: Son muchos recuerdos. Anoche no pude dormir recordando movimientos, los olores de los gases, los golpes, el apriete. Y tratando de recordar detalles para poderlo expresar. Porque uno a veces como que se hace una coraza y trata de olvidar cosas. Y esa sensación de injusticia, de la injusticia… - vuelva a quebrarse en llanto - . A la gente de El País de España, cuando me llamaron para entrevistarme, les dije que no chequearon si había otra cara de la foto, de la imagen. Me quedé muy dolido con la agencia por lo que hizo De Piano, que no hayan podido pelearlo. Obviamente, era una cosa utópica, porque era un gobierno militar.

MIRÁ TAMBIÉN De Pedro y Cafiero entregaron credenciales para diplomáticos extranjeros que residen en Argentina

- T: -¿Qué sintió el año pasado cuando recibió el llamado de Télam para contarle que, en la puesta en valor del archivo, se encontró parte de ese material que se pensaba perdido?

- JS: Alivio. Saber que la agencia, que sus autoridades actuales, quieran recomponer parte de la historia, algo que se tapó. Me llamaron de muchos lados para que hable, pero el lugar era la agencia. Somos parte de la historia que muchas generaciones actuales desconocen. Muchos de quienes vean esta foto que estuvo guardada por 40 años desconocen lo que vivimos los periodistas, los reporteros. En el caso de mi foto, una pequeña imagen resume toda una lucha de las Madres y parte de la historia que vivimos y que en ese momento no nos dejaron contar. (Télam)