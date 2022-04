Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del PRO bonaerense, señaló que “el número de inflación es un cachetazo al gobierno. Los controles de precio y las viejas recetas no funcionan”.

En torno a esto, resaltó: “Le pedimos responsabilidad a la vicepresidenta y a La Cámpora. No es momento de jugar para la tribuna”.

“En Juntos por el Cambio puede haber distintas miradas, pero en todos lados donde gobernamos la cosa sigue funcionando. Lo grave es cuando se ponen en lo público y no resuelven problemas. El problema no es que discutan, sino que no se ponen de acuerdo”, finalizó