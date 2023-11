El electo jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se diferenció hoy de su primo y expresidente, Mauricio Macri, en la alianza que promovió con La Libertad Avanza (LLA) para el balotaje del próximo 19 de noviembre, al afirmar que se pronunciará "más adelante" sobre su posición para la segunda vuelta electoral.

"No voy a ser la excusa ni la razón para que se rompa Juntos por el Cambio. Algunos buscan la excusa para que se rompa. Es imprescindible que la unidad del espacio se sostenga. En términos personales, me voy a expresar más adelante, pero he estado siempre enfrentado al kirchnerismo y eso alcanza como definición", señaló Jorge Macri durante el 13ª foro Abeceb, realizado en el Faena Art Center de la ciudad de Buenos Aires.

De esa manera, el tres veces intendente de Vicente López se distanció del respaldo que dieron a Milei el exmandatario Mauricio Macri, la excandidata presidencial Patricia Bullrich y una parte del sector más duro del PRO.

"Tenemos que ser un límite si Massa es presidente, y una orientación y también un límite si Milei es presidente", agregó el alcalde porteño electo.

También remarcó que "es imprescindible" que Juntos por el Cambio "sostenga la unidad", porque es "una fuerza política que no ha ganado la elección nacional pero sí muchas elecciones este año".

"Es importante que no nos dividamos. Diez gobernaciones, muchas intendencias, una gran cantidad de diputados y senadores. Son la reserva y la garantía del país que queremos y del que no queremos ser", destacó.

Así, Jorge Macri reiteró la postura tomada por los gobernadores de JxC, quienes hace unos días priorizaron "la unidad" de la coalición y desestimaron dar un apoyo explícito tanto a Milei como al postulante de Unión por la Patria (UxP), porque "no es momento de determinar quien será el próximo presidente". (Télam)