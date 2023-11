El jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, anunció hoy que la ministra de Educación del distrito será Mercedes Miguel, quien fuera secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación durante la gestión de Cambiemos.

"Les quiero contar que Mercedes Miguel se integra al equipo de Gobierno de la Ciudad como Ministra de Educación", señaló Jorge Macri en su cuenta de X.

El exintendente de Vicente López destacó a Miguel por tener "una larga trayectoria en la gestión educativa" y resaltó su rol como secretaria de Innovación y Calidad Educativa de la cartera de Educación dirigida por Esteban Bullrich entre 2015 y 2019.

“El futuro de nuestra Ciudad nos demanda innovar y estar a la vanguardia. Sé que Mercedes nos va a llevar en ese camino y es un orgullo tenerla en el equipo”, agregó Jorge Macri.

Actualmente. Miguel se desempeña como directora general de Planeamiento e Innovación Educativa y es miembro del Comité Directivo de UNESCO 2030.

Miguel estudió periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA), fue maestra y es egresada del Institute for the Future of Learning de la Universidad de Harvard. (Télam)