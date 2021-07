El intendente de Vicente López, Jorge Macri, anunció hoy que no encabezará una tercera lista en las elecciones PASO de Juntos en la provincia de Buenos Aires y afirmó que "de hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única", ya que "la unidad de Juntos por el Cambio no está garantizada".

El primo del expresidente Mauricio Macri hizo estas afirmaciones en su cuenta de la red social Twitter, en la que dijo que "todos tenemos que trabajar para cuidarla y fortalecerla" a esa unidad.

La decisión de Jorge Macri fue elogiada por su colega de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Macri anunció: "He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones" y sostuvo que "llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo más grande que cada uno de nosotros".

En ese sentido, expresó: "Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo".

"De hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única. Porque dividirnos es un error que termina beneficiando al gobierno", manifestó.

Expresó que "poner en riesgo el futuro del proyecto por algunos nombres en una lista es un costo innecesario" y advirtió que en ese contexto "la unidad de Juntos por el Cambio no está garantizada".

Asimismo, sostuvo: "hace 17 años fui uno de los fundadores de este espacio. Soy parte del crecimiento de esta fuerza que hoy cuenta con legisladores e intendentes" y dijo que "como Presidente del PRO tengo la responsabilidad de consolidar nuestro partido y construir una alternativa al kirchnerismo en 2023".

"A la sociedad tenemos que llevarle soluciones, no problemas", afirmó Macri, y sostuvo que "el país está sin rumbo; la plata no alcanza, la pobreza sigue creciendo, no se genera empleo y el futuro es una incógnita".

El intendente finalizó su posteo al señalar que "en este contexto, ir a las PASO seria llevarle a la sociedad los problemas de los políticos".

Macri acompañó su posteo con una foto en la que se lo ve sentado a una mesa junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien impulsa a su actual vicejefe, Diego Santilli, como cabeza de lista para competir en las PASO de la provincia de Buenos Aires como precandidato a diputado nacional.

Pocos minutos después de conocerse la renuncia de Macri a su precandidatura, Rodríguez Larreta publicó en su cuenta de la misma red social un agradecimiento a esa dimisión.

"Valoro mucho a @jorgemacri, y su decisión es una gran muestra de grandeza y compromiso", escribió el alcalde porteño, y destacó que "su rol es muy importante para la consolidación del PRO en la Provincia de Buenos Aires y el fortalecimiento de la unidad de @juntoscambioar. Vamos a seguir trabajando juntos en esa dirección". (Télam)