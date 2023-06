El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, expresó hoy que "las posibilidades" de que se rompa Juntos por el Cambio (JxC) "nunca son cero" y, pese a que "no cree" que se genere un quiebre en la coalición opositora, admitió la existencia de "tensiones" que reflejan una "interna competitiva".

"Las posibilidades nunca son cero, pero yo no veo que eso vaya a suceder. JxC tiene que firmar este miércoles su alianza. El PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la CC van a firmar una alianza en su conjunto. Ya estamos trabajando para eso. ¿Hay tensiones?, sí, hay tensiones. Si hay que tramitar pedidos de ampliación, lo haremos. La tensión es natural en función de la interna competitiva que tenemos", afirmó López.

JxC vivió esta semana un momento de crisis provocado por los debates internos que se dieron sobre la hipotética incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a las filas de la coalición, una iniciativa que era impulsada por el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y fuertemente resistido por su rival en la interna, Patricia Bullrich.

Por ahora, la llegada de Schiaretti a JxC se frustró, pero en cambio se concretó la llegada del diputado nacional José Luis Espert, presentado hoy como nuevo integrante de la coalición.

"Hay que analizar caso por caso y la oportunidad de cada uno. Cambiemos y Juntos por el Cambio se fue ampliando. Cuando gobernamos, no gobernamos solos", explicó López en Radio con Vos, pronunciándose a favor del arribo de nuevos dirigentes y partidos a la alianza opositora.

Sin embargo, el diputado señaló que la iniciativa de incorporar a Schiaretti se realizó "a destiempo, de manera desprolija y generó fricción" entre varios de los integrantes de la coalición que se referencian en el sector que encabezan Bullrich y el expresidente Mauricio Macri.

El diputado también apuntó contra "el modo" en que Bullrich defendió su postura de no incorporar a Schiaretti a JxC y le pidió "abordar" los debates con "seriedad".

"No me gusta que se digan que 'sos traidor'. ¿Por qué Patricia puede optar por (Ricardo) Lopez Murphy y que no por (José Luis) Espert? ¿Por qué si ella puede construir con gente de (Florencio) Randazzo, y Schiaretti está vetado? Hay que dar debates con seriedad", subrayó.

López también defendió las recientes declaraciones de la líder de la CC, Elisa Carrió, quien dijo que Macri busca una alianza con el precandidato de la Libertad Avanza, Javier MiIei, para realizar "un ajuste brutal sobre las clases medias" y buscar establecer "un orden enmarcado en la noción de matar si es necesario".

"Carrió no lo ve a Macri en una posición constructiva. Por ser nuestro único expresidente (de JxC), podría estar parado en un lugar de equilibrio y uniendo a su partido. La UCR tiene internas y las suele resolver porque tienen 130 años de historia. El PRO, que tiene los dos candidatos más competitivos, debería no haber trasladado sus diferencias al resto de la coalición", subrayó.

En ese sentido, también criticó a Macri y Bullrich porque "viven elogiando a Milei" y porque proponen "una expectativa" de un balotaje entre JxC y Milei.

"Esa expectativa nos pega un tiro en el pie a los miembros de JxC", aseguró. (Télam)