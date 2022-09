El jefe de bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, afirmó hoy que el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue "un hecho policial" sino "político" y aseguró que tras el atentado contra la expresidenta "las cosas no serán iguales".

Al iniciar su discurso en la sesión en la que se aprobó por amplia mayoría un repudio al ataque contra la vicepresidenta, Martínez aseguró que "no es una sesión fácil para nosotros", al sostener que la presidenta de la cámara, Cecilia Moreau, "nunca hubiera querido presentar el proyecto que presentó y nuestro bloque nunca hubiera querido pedir esta sesión por un motivo central: hubiéramos querido que lo que pasó el jueves nunca hubiera pasado, pero pasó".

Afirmó además que el hecho "tiene una gravedad tan importante que la respuesta institucional de uno de los poderes del Estado tenía que tener la misma proporción, la misma dimensión de la gravedad de los acontecimientos y eso es lo que venimos a hacer".

Tras agradecer a todos "los que contribuyeron para que la cámara pueda manifestarse hoy con la contundencia que se manifestó", Martínez dijo que no obstante "algunas actitudes serán motivo de debate político, debate mediático y hasta en redes sociales".

MIRÁ TAMBIÉN Las tapas de los diarios del mundo resaltaron la marcha a Plaza de Mayo

"No estamos en presencia de un hecho policial, estamos en presencia de un hecho político, es más, alguien podría decir que estamos en presencia de un acontecimiento político que irrumpe con tal nivel de magnitud que las cosas no son iguales. Me parece que las cosas no van a ser iguales después de lo que le pasó a Cristina", aseveró el diputado nacional por Santa Fe.

Martínez consideró, además, que "en algún lugar el consenso alcanzado hoy tiene que iniciarse un proceso que nos permita darle sistematicidad al análisis, que la política se haga cargo positivamente de lo que pasó" y sostuvo que la cámara baja tiene "una herramienta fundamental que son las leyes, ojalá se pueda abrir un debate sobre las cosas que pasaron para que esto no pase nunca más".

"No le tenemos que tener miedo al debate político en este recinto, incluso al discurso político cuando pasan las cosas que pasaron. ¿Qué ámbito más propicio para expresarnos tenemos que este recinto?", se preguntó Martínez y señaló que "no hubiera sido lo mismo un comunicado, una foto en una escalera, una mención en redes sociales".

Asimismo, afirmó que "estamos en el lugar que tenemos que estar, en este recinto, diciendo lo que tenemos que decir", al hacer referencia a los discursos de odio, que "llamativamente pedían algunos que no fueran parte: nos tenemos que hacer cargo de eso también. Las cosas no suceden porque sí, los discursos de odio fueron potenciados en este tiempo".

MIRÁ TAMBIÉN Diputado Negri dijo que la democracia es incompatible con la violencia

En ese sentido, Martínez dijo que "el odio se expresó sobre lo que fue la dictadura, lo sufrió también (Raúl) Alfonsín" y se preguntó: "¿Alguien tiene dudas de que hoy hay discursos de odio contra Cristina?", y señaló que "el mundo discute los discursos de odio, ¿nos vamos a hacer los distraídos?".

En torno al feriado nacional dispuesto por el Gobierno nacional, el legislador sostuvo que "fue un hecho fundamental para que los argentinos entiendan la trascendencia de lo que pasó" y pidió ser "contundentes", al afirmar que "no nos tenemos que dejar llevar por aquellos que quieren mezclar todo".

Martínez concluyó su discurso con "algo que ella nos enseñó", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, y señaló que: "El amor siempre vence al odio".

(Télam)