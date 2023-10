El candidato presidencial libertario Javier Milei sostuvo hoy que "el país está al borde de la peor crisis de su historia"; destacó que propondrá una "modificación en la seguridad interior, defensa nacional e inteligencia"; afirmó que de ser mandatario no adherirá a la "Agenda 2030" propuesta por la ONU porque es parte del "marxismo cultural" y volvió a calificar a Patricia Bullrich de "montonera asesina".

El postulante de La Libertad Avanza remarcó en el segundo debate presidencial que "el país está al borde de la peor crisis de su historia" porque "estamos al borde de una hiperinflación" y dijo que "esto no se arregla con palabras bonitas, sino con medidas contundentes".

Durante uno de los bloques abordados en el debate en la Facultad de Derecho de la ONU, el de Seguridad, Milei criticó a Bullrich por sus dichos sobre seguridad interior y afirmó: "Usted habló de eliminar leyes de seguridad y garantías constitucionales por DNU. ¿Qué quiere? ¿una dictadura?"

El candidato libertario sostuvo además que la justicia y la seguridad fallan por "culpa de la casta".

MIRÁ TAMBIÉN Cruces, chicanas y pocas sorpresas en el segundo debate presidencial

"Esto se debe por abrazar las ideas de (el jurista y exjuez de la Corte Raúl Eugenio) Zaffaroni. En los últimos 20 años generó un desastre al cambiar el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como víctimas", argumentó Milei.

"Nosotros proponemos una modificación en la seguridad interior, de defensa nacional, La Ley de Inteligencia, el Código penal y el Código procesal, porque en la Argentina liberal los que la van a pasar mal son los delincuentes", enfatizó.

Luego se desdijo en su postura sobre la libertad para portar armas y aclaró: "Nosotros no proponemos la venta de armas, sino respetar la actual Ley de Armas, que pone muchas trabas. No puede ser que los delincuentes estén armados y los honestos no".

En su plataforma de gobierno, LLA expone: "Sobre la tenencia de armas de fuego, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable de la ciudadanía".

MIRÁ TAMBIÉN Bullrich dijo que entrará con Fuerzas Armadas a Rosario y atacó a Milei por alianza con Barrionuevo

Luego comentó sobre la flexibilidad del tema de órganos y aclaró: "Nosotros no proponemos la venta de órganos. Yo dije que hay 7.000 personas en situación de (espera de) donación y hay 300 mil donantes, y si pasó eso es porque hay algo que no funciona".

En el bloque de Trabajo y Producción, Milei destacó que "el trabajo privado está estancado desde 2011. La cantidad de trabajadores del sector formal es de 6 millones y más de 8 millones están informales. El crecimiento económico se debe al crecimiento de capital físico y capital humano". Agregó que "la idea de justicia social castiga a la inversión".

Luego, criticó a Bullrich y a su candidato a ministro de Economía, Carlos Melconian, y destacó: "Su ministro Melconian le dijo a Massa que proteja la SIRA (Sistema de Importaciones), es decir, que cuiden el tongo. ¿Así quiere cambiar?".

En el bloque de Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, el libertario no hizo mención a vivienda ni a protección del ambiente.

En su alocución indicó "De acuerdo al indicador de desarrollo humano hay tres elementos claves: los ingresos, la longevidad y la educación. Y eso está relacionado con el índice de libertad económica".

"Nosotros estamos trabajando en el área de niñez y familia y también vamos a eliminar a los intermediarios", resaltó.

"Apuntamos un seguro de salud con cobertura universal con una coordinación de gobernaciones e intendencia. En la cuestión educativa apuntamos a la libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Defenderemos el capital humano", destacó Milei.

El economista tuvo un entredicho con la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y afirmó: "Vos querés lavar tu pasado de montonera asesina". Así, renovó la calificación que hizo de la exministra de la Alianza y del macrismo, quien por esa cuestión le inició días pasados una demanda por calumnias e injurias.

Luego justificó su voto en contra de la Ley de Cardiopatía Infantil y destacó que "ese tipo de cardiopatía tiene que ser atacada por el Estado porque la salud es pública. Si tenés que hacer una ley para atacarla, hay algo que se está haciendo mal. La salud es un desastre. Si hubiéramos hecho las cosas bien, durante la pandemia no hubieran muerto más de 30 mil personas y no 130 mil".

Además cuestionó el concepto de cambio climático y enfatizó: "Yo no niego el cambio climático, lo que existe en la historia, un ciclo de temperatura", y señaló que "esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático, lo que quieren es financiar vagos socialistas con papers de cuarta".

Consultado por el candidato Juan Schiaretti sobre la agenda 2030, un protocolo de desarrollo impulsado por las Naciones Unidas (ONU), indicó que "nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural y a la decadencia".

La Agenda 2030 representa un consenso multilateral entre gobiernos y actores diversos, capaz de tornar compatibles las políticas nacionales a favor del empleo con derechos y el desarrollo, con la expansión del comercio internacional y la prevención de conflictos.

Representa los compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad compartida, al planeta y las alianzas como los principales rectores, compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales, cuyo objetivo prioritario es caminar conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria.

En su cierre, el libertario criticó a la clase política tradicional, a la que volvió a calificar de "casta", y enfatizó que "ninguno resignó un privilegio porque están atornillados al cargo. Ellos no son la solución al problema, son el problema".

(Télam)