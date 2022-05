El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, presidió hoy la apertura del 133° período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, donde destacó el crecimiento del empleo privado en la provincia y sostuvo la importancia de la política minera de su gestión.

El acto debió trasladarse este año a las instalaciones del Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, debido a que coincidió con la procesión de la Virgen del Valle que se realiza en esa provincia, para no entorpecer la convocatoria de los fieles.

"Quiero ratificar que estamos incorporando 500 nuevos empleados de la salud en los distintos hospitales de nuestra provincia y que ningún empleado de la administración pública percibirá un salario neto de descuento de ley de menos de 65 mil pesos, y para eso vamos a realizar un aporte no remunerativo y no bonificable para quienes no lleguen a esa cifra", sostuvo Jalil en la primera parte de su discurso.

En esta línea, el mandatario indicó: "Hemos acordado el pase a planta permanente del personal de la administración pública que tenga como mínimo 6 meses de antigüedad".

También hizo una breve mención a la pandemia y destacó que "en Catamarca todos tuvieron una cama disponible para recibir atención médica y tenemos la tasa de letalidad por Covid más baja de la Argentina", aseguró.

Por otra parte, el gobernador destacó el crecimiento de los índices de empleo privado que registra la provincia al señalar que "hemos liberado el crecimiento proporcional de creación de puestos de trabajo en todo el país. Cuatro departamentos del oeste catamarqueño Andalgalá, Belén, Tinogasta y Santa María se encuentran entre las 10 localidades de la Argentina con mayor generación de empleo privado registrado", consignó.

"Desde septiembre del 2020 a diciembre del 2021 Catamarca exhibió el mayor índice crecimiento de empleo en los últimos años con más de 4.000 nuevos puestos, creados en el sector privado superando la barrera de los 30 mil trabajadores registrados", señaló.

Y agregó: "Durante 6 meses consecutivos la medición desde agosto de 2021 hasta enero de 2022 Catamarca ocupó mes a mes los primeros lugares del ranking nacional de generación de empleo privado en la comparación interanual del empleo asalariado registrado, destacándose los sectores de la industria manufacturera, la construcción, la minería, el comercio y los servicios".

"Para que Catamarca continúe y siga produciendo empleo se deben garantizar la distribución nacional de los recursos, planificación e inversión en obras públicas y la búsqueda de inversiones para la provincia", dijo el mandatario.

En otro tramo de su discurso, Jalil destacó el apoyo brindado por el Gobierno nacional y por el presidente Alberto Fernández.

"Tenemos que agradecer al Gobierno nacional el mayor plan de obra pública de la historia de Catamarca con más 75 mil millones de peso en obras", afirmó.

Entre las obras más destacadas, el mandatario anunció que "a finales de 2022 la provincia habrá invertido 3.600 millones de pesos en la construcción de 10 nuevos centro de salud en distintos puntos de la provincia. En tanto, otros 11 millones de pesos provista por el gobierno nacional para el mantenimiento de rutas nacionales", afirmó.

En esta línea, el mandatario adelantó: "Tenemos previsto construir 5.000 nuevas casas durante este año, de las cuales 900 se realizarán con fondos provinciales y 4.100 con fondos del Gobierno nacional".

Otro de los ejes fue la política minera que viene desarrollando la provincia y las inversiones que están previstas.

"Décadas atrás, la minería sólo dejaba el 3% boca mina, lo cual podía caer a 1,5% neto. Hoy, la minería aporta 3,5% por todo concepto. Este es uno de los logros más importantes de la política minera catamarqueña", destacó Jalil.

En esta línea, el mandatario señaló que "en 2021 Catamarca exportó producción por un total de 159 millones de dólares, un monto 16% superior a 2020 y 11% superior a 2019. De esas exportaciones catamarqueñas en 2021, la minería litífera y metalífera supuso el 72% de las mismas con 114 millones de dólares", aseguró.

A la vez, destacó las principales inversiones en minería de litio de la provincia: "Hoy se destacan los 640 millones de dólares para la construcción de la segunda planta de producción de carbonato de litio en Antofagasta de la Sierra con la empresa Livent, que sumará otras 20 mil toneladas de litio en su producción anual, los 550 millones de dólares de inversión inicial por parte de Lake Resources para la primera etapa de desarrollo del proyecto Kachi en el Salar Carachi Pampa, con el objetivo de producir 50 mil toneladas anuales de Carbonato de litio", enumeró.

Finalmente, indicó que "por detrás de estos números hay familias que tienen más oportunidades de trabajo y mejores ingresos gracias a los procesos mineros de sus localidades y esperamos que esta realidad se sostenga y crezca. La minería es una oportunidad para el desarrollo de Catamarca del futuro de la familia catamarqueña", concluyó. (Télam)