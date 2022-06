El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anticipó hoy que en la reunión de la Liga de Gobernadores que se realizará esta tarde en Chaco se intentará "consensuar" un proyecto sobre la administración de los planes sociales.

"Hoy lo debatiremos al mediodía dentro de la agenda que tenemos. Queremos tener un proyecto en la administración de planes sociales y lo vamos a discutir y consensuar", sostuvo el mandatario provincial en declaraciones a la radio online Futurock.

La flamante Liga de Gobernadores que responde al Frente de Todos (FDT) se volverá a reunir en Chaco con una variada agenda de temas como la distribución de los recursos de la coparticipación federal y la administración de los planes sociales, debate iniciado luego del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el plenario de la CTA en el Día de la Bandera.

En ese marco, la expresidenta sostuvo que los programas de empleo debían ser auditados por el Estado para evitar "una tercerización".

Al respecto, Jalil afirmó estar de acuerdo con lo expresado por la Vicepresidenta y también "con lo que viene planteando el ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta y el presidente" Alberto Fernández.

"Acompañamos la política de Zabaleta. Creo que es bueno que haya un control de los planes sociales por parte de los gobiernos provinciales y municipales y coordinar con las entidades intermedias", subrayó.

Además, llamó a "tener confianza en el gobierno" y destacó que existe "mucha inversión", pero que hay que pasar "estos meses que van a ser complicados".

"Estamos en una crisis mundial, pero Argentina tiene todas las condiciones para salir adelante en poco tiempo en materia macroeconómica", consideró.

Por otra parte, el gobernador sostuvo que debe iniciarse "un camino paulatino" para que exista una sola tarifa de combustibles, agua y transporte en todo el país, pero advirtió que esto "no puede ser de un día al otro".

"El gobierno nacional ha mejorado el subsidio que le da a las provincias, (el expresidente Mauricio) Macri no nos daba absolutamente nada. Lamentablemente no se pudo aprobar el presupuesto en el que habíamos acordado un valor hacia las provincias. Fue un error gravísimo porque muchas obras que estaban presupuestadas no se pueden realizar, pero estamos trabajando con el jefe de gabinete Juan Manzur para que las obras continúen", completó. (Télam)