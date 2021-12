El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, calificó de "lamentable" y de "muy grave" el rechazo del bloque de Juntos por el Cambio al proyecto de Presupuesto 2022 la semana pasada en la Cámara de Diputados y le reclamó a la coalición opositora que "empiece a dimensionar cómo va a reparar el daño que ha causado, que no hay dudas que es mucho".

"Es lamentable lo que pasó, dejar sin presupuesto a un país es muy grave, la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias, es más, obró egoístamente y pusieron los intereses político partidarios por encima del bien común de los argentinos, porque hoy dejar a la Argentina sin una proyección presupuestaria para el año 22 nos limita mucho", dijo Jaldo a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, tras firmar varios convenios con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Jaldo afirmó que "hacia afuera nos limita en una negociación con nuestros acreedores, llámenle Fondo Monetario Internacional, acreedores de diferentes tipos, y hacia adentro no hay dudas de que también nos limita el manejo de diferentes variables económicas que impactan directamente en bolsillo de la gente como la inflación, los aumentos de precios".

Especificó que esa situación "hoy lo obliga al presidente Alberto Fernández, a través de un decreto, a poner en vigencia el presupuesto del 21 para el año que viene, pero lo que no se dan cuenta es el daño que hicieron, no solo a la comunidad en general sino a muchas provincias y municipios que ellos gobiernan porque no hay dudas que la recaudación y la coparticipación nacional va a bajar, por lo tanto las provincias y los municipios vana recibir menos recursos".

MIRÁ TAMBIÉN ONG y ambientalistas celebran derogación de la ley de Zonificación Minera en Chubut

En declaraciones en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, el mandatario insistió en que la "oposición Cambiemos ha obrado irresponsablemente en dejar al Argentina sin un presupuesto para el año 22 y, en ese sentido, creo que no están dimensionando todavía el daño que le están haciendo a los argentinos".

No obstante, Jaldo expresó que el Presidente fue "claro" y añadió: "Vamos a seguir adelante, vamos a poner en vigencia el presupuesto 21 para el año 2022 y seguramente vamos a seguir trabajando".

Click to enlarge A fallback.

Al respecto, Jaldo reclamó a la oposición que "empiece a dimensionar y a evaluar cómo va a reparar el daño que ha causado, que no hay dudas que es mucho y es muy difícil de solucionar". (Télam)