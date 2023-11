El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, criticó hoy al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien pretende eliminar la ley de coparticipación federal en caso de ser electo, y aseguró que "si gana Milei se va apoderar de los recursos del interior y vamos a tener problemas sociales".

En declaraciones a la prensa, el gobernador tucumano apuntó contra las propuestas de Milei: "Nosotros vemos todos los días cuáles son las propuestas del candidato de la oposición, que propone apoderarse de los recursos del interior, apoderarse de los recursos que nos corresponde a las provincias y los municipios".

"Si a nosotros nos sacan los recursos coparticipables, que son los más importante de las provincias, nos va a imposibilitar cumplir con nuestras obligaciones salariales, no vamos a atender los hospitales, las camionetas de la policía no van a poder hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder reponer los insumos de los hospitales, no vamos a poder hacer diálisis para que la gente pueda estar mejor".

Y remarcó: "Si gana Milei se va apoderar de los recursos del interior y vamos a tener problemas sociales".

Jaldo dijo que Milei quiere "apoderarse los recursos del interior para fortalecer el centralismo porteño".

"Nosotros nos vamos a defender en la justicia y en las calles si nos quieren quitar los recursos", completó. (Télam)