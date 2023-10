Tras los resultados de las elecciones generales, las ex fórmulas presidenciales que compitieron el domingo definen posiciones de cara a la segunda vuelta en la que se medirán el ministro de Economía, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei, programada para el 19 de noviembre

Los primeros en hacer públicas su posición fueron Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes cosecharon 6.267.152 votos (23,83%) en la primera vuelta. El tándem en representación de Juntos por el Cambio llamó a votar explícitamente al diputado fundador de La Libertad Avanza, lo que generó una gran crisis interna en la principal coalición opositora. "La Argentina no puede iniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa (...) Hace 20 años que nos hunden en la decadencia", argumentó la ex ministra luego de haber acortado con Milei y el expresidente Mauricio Macri el respaldo en una reunión

Tras el anuncio de la titular del PRO, los socios del espacio como la Unión Cívica Radical, Encuentro Republicano Federal y la Coalición Cívica manifestaron su disconformidad ante la postura, y se pronunciaron en contra de ambos candidatos. Si bien convocaron a la libertad de acción de los votantes, aprovecharon también para cuestionar el unilateralismo de la decisión adoptada por los referentes del PRO que generó rechazos incluso dentro del partido. El ala moderada, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, también tomó distancia del accionar de Bullrich

Por su parte y a pesar de los trascendidos, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y su compañero de fórmula, Florencio Randazzo, de buena elección, habiendo cosechado 1.784.315 votos (6,78%), aclararon que "no sería coherente, y hasta sería una falta de respeto, decirles a quienes votaron su proyecto a quién deben votar en un balotaje". "Schiaretti no se arrogará un derecho que no tiene", remarcaron fuentes de Hacemos por Nuestro País y agregaron: "Cada uno votará al candidato que considere, es un derecho del ciudadano. ¿Los deja en libertad de acción? ¿Cómo los va a dejar en libertad, si nunca los tuvo atados?". Nadia Fernández, vicepresidenta de la legislatura de Córdoba y cuarta en la línea sucesoria del gobernador mostró, a título personal, su apoyo a la candidatura de Massa. "No hay lugar a dudas en esta coyuntura la mejor opción es Sergio Massa, esto implica el sostenimiento de todas las banderas levantadas hasta ahora por la provincia de Córdoba", afirmó

"Uno puede tener diferencias con Massa, pero una cosa es discutir con él como presidente sobre los temas pendientes desde el gobierno nacional con Córdoba y otra cosa es hacerlo con alguien como Milei que propone una especie de estallido libertario, de anarcocapitalismo donde la gente que trabaja y que produce, los ciudadanos comunes no saben qué les va a pasar; en consecuencia, no hay lugar a dudas", subrayó la legisladora. Con respecto a la diputada y dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien compitió acompañada por Nicolás del Caño, y acumuló 709.932 votos (2,70%), descartó el apoyo a Milei y aclaró que no respaldará a Massa, según lo expresó el reciente electo diputado Cristian Castillo. "Estamos dando las discusiones al interior de cada uno de los partidos del Frente de Izquierda y después trataremos de consensuar una posición común sabiendo que gane quien gane vamos a tener que salir a la calle a enfrentar las políticas de ajuste y sometimiento al FMI", argumentó el dirigente del PTS

El FIT está integrado por el Partido Obrero, cuyo referente Gabriel Solano se mostró ultra crítico con ambas opciones en carrera, por el Movimiento de Trabajadores Sociales (MST), y por Izquierda Socialista. Desde el MST aclararon ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas que su primera definición "es llamar a los trabajadores y jóvenes a NO votar a Milei y su reaccionario proyecto antiderechos y negacionista. A la vez, sobre la base de que no son proyectos iguales, entendemos la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane Milei, por lo tanto, no llamaremos al voto en blanco ni haremos campaña en ese sentido".

"Pero al mismo tiempo, opinamos que el proyecto de Massa no es solución para los graves problemas del país y del pueblo trabajador, por el contrario, es quien hoy aplica un duro ajuste con inflación, salarios bajos y aumento de la pobreza", alertaron, y concluyeron: "Por eso nosotros no le daremos apoyo político ni votaremos a Massa. Si gana, seguramente con muchos y muchas de sus votantes estaremos juntos defendiendo los derechos sociales y democráticos que intentara vulnerar. Para el país que se viene después del 10 de diciembre es necesario fortalecer al Frente de Izquierda Unidad". SR/MAC NA