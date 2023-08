La candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tiene entre las propuestas que le presentaron técnicos y especialistas de su espacio un proyecto para declarar al dólar como una moneda de curso legal en paralelo con el peso. La iniciativa contempla un saneamiento del Banco Central, lo que incluye mandar a pérdida unos u$s77.000 millones en Letras Intransferibles, una especie de vales que el gobierno de Cristina Fernández dejó en el activo de la entidad para retirarle reservas internacionales por esa cantidad aproximadamente. El proyecto es de Horacio Liendo, abogado y ex secretario Legal y Técnico durante la gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía en el gobierno de Carlos Menem en los años `90. Liendo fundamente su proyecto de sistema bimonetario en el antecedente de la reforma constitucional de Perú, y en la jurisprudencia argentina. Según comentó en declaraciones al programa "Si pasa pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, que Perú introdujo dos puntos en su reforma constitucional

"Uno es que se garantiza a los ciudadanos mantener y disponer de moneda extranjera y el otro que prohíbe al banco central financiar al Tesoro excepto mediante compra de títulos públicos en el mercado secundario, es decir, cuando haya gente que financia voluntariamente al gobierno", explicó. El ex funcionario, quien diseñó los fundamentos legales de la Convertibilidad, consideró que esos dos elementos "son la base sobre cómo debería funcionar un sistema bimonetario". En el caso de la Argentina, la iniciativa se tendría que implementar mediante una ley simple, cuyo fundamento es un antecedente de la época de Bartolomé Mitre

Explicó que hay una ley monetaria, la número 71, que permitía la circulación de monedas extranjeras, que en el siglo XIX eran el oro y la libra esterlina en piezas de monedas que tenían integración de metal precioso. "Eso tiene carta de ciudadanía, a diferencia de la dolarización que se opone a nuestra Constitución que manda al Congreso constituir un banco federal con facultad de emitir moneda", fundamentó. El proyecto de Liendo incluye entonces, eliminar el control de cambios y el cepo. Entre otras cuestiones, no se le obliga a los exportadores liquidar sus dólares en el mercado oficial. Por otro lado, explicó que la economía quedaría determinada en "un mundo pesos" y un "mundo dólar". Para la cuestión de la moneda nacional, junto con la ley que se declara al dólar como moneda de curso legal, se establece un saneamiento del Banco Central mediante el cual el Tesoro nacional le retirará las Letras Intransferibles y le entregará bonos que coticen en el mercado. La ley obligará al Tesoro a capitalizar al Banco Central y mientras se lleva a cabo ese proceso, la entidad monetaria no podrá transferir utilidades ni asistir con financiamiento monetario. "El BCRA está quebrado. Si tomo todos activos y todos los pasivos y los valúo a precios de mercado da que faltan entre u$s 20.000 millones y u$s30.000 millones", explicó Liendo, quien estimó que las Letras Intransferibles valdrían unos u$s77.000 millones. En tanto, para llegar al escenario de bimonetización, el ex funcionario considera que tiene que haber un "período de transición" para el ordenamiento de las cuentas fiscales en conjunto con una "política de ingresos" para evitar que el costo recaiga sobre los ingresos de la póblación. CL/GAM NA