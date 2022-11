El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi solicitó a su colega María Eugenia Capuchetti que le remita copias de elementos incorporados a la causa en la que se investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de esclarecer si existen vínculos entre una de las atacantes, Brenda Uliarte, y la organización Revolución Federal.

El magistrado requirió la información a partir de una presentación realizada por la querella de la Vicepresidenta en la que se señalaron supuestas vinculaciones entre Revolución Federal, organización que se encuentra bajo investigación judicial a raíz de sus manifestaciones violentas, y Uliarte, procesada como coautora del intento de asesinato de Fernández de Kirchner.

"La incitación a la violencia llevada adelante por Revolución Federal generó efectos concretos", habían afirmado los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, el lunes pasado en la presentación sobre la que hoy resolvió el juez Martínez de Giorgi.

"Hay tres puntos de conexión que demuestran el nexo entre Brenda Uliarte y sus conductas, por un lado, y Revolución Federal, por el otro. Dos de ellos tienen que ver con la presencia de Uliarte en manifestaciones organizadas por el grupo de Jonathan Morel; una tercera, con el reconocimiento y la difusión de la figura de Brenda Uliarte como 'la chica de los copitos' por parte de Revolución Federal", habían precisado los abogados.

MIRÁ TAMBIÉN Cámara de Diputados rindió homenajes a los expresidentes Juan Perón, Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín

Martínez de Giorgi le pidió a Capuchetti que "se remita copia digital de la declaración testimonial de Gastón del Canto" en la que el joven relató que en julio pasado tuvo una cita con Uliarte quien, tras llegar tarde al convite, le explicó que venía de una manifestación en la zona del Obelisco.

El juez también pidió a su colega que le remita "copia digital de la actuación en la que figure la conversación entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz (procesada como partícipe secundaria en la causa por el ataque a la exmandataria) en la que aquella le expresó: ´Estoy organizando para ir a hacer quilombo a Casa Rosada, voy a ser la libertadora de Argentina', del 4 de julio de 2022".

También solicitó copias de las actuaciones en las que "se encuentre plasmado el comentario de (Fernando) Sabag Montiel (el hombre que apuntó y gatilló una pistola hacia la frente de la Vicepresidenta) que expresó en un grupo de WhatsApp: ´Voy a ir a la casa de Cristina con un fierro y le voy a pegar un corchazo. Si no voy yo va a ser otro enfermito´, el 23 de agosto de 2022".

En esa línea, también requirió que se le remita copia digital del mensaje del 27 de agosto en el que Uliarte le refirió a Díaz: "Hoy me convierto en San Martín. Mandé a alguien a matarla y se metió adentro, que hija de puta".

MIRÁ TAMBIÉN El oficialismo critica a la Corte y anuncia que volverá a reclamar su lugar en Consejo Magistratura

El juez también pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que "visualice y efectúe copia digital para remitir a esta sede, de la publicación de fecha 14 de agosto del corriente año en la cuenta de Instagram @revolucionfederal_ en la cual se observa un video de Brenda Uliarte".

Al realizar el pedido para que se investigaran los posibles vínculos entre Revolución Federal, sus manifestaciones violentas y Uliarte, la querella expuso puntualmente que "el 14 de agosto, la cuenta de Instagram de Revolución Federal, a cargo de Leonardo Sosa, de acuerdo con la declaración indagatoria de Jonathan Morel, comparte un video de Brenda Uliarte. Junto a ella, se encuentra Sabag Montiel. Se trata de la intervención que tuvieron en la señal Crónica TV sobre las asistencias sociales. El video aún se encuentra disponible. En el pie del video, Revolución Federal expresa: ´Brillante exposición de una laburante....'".

En cuanto al posible impacto del discurso de odio propiciado por los integrantes de Revolución Federal y la agrupación en su conjunto, la querella también destacó eventuales puntos de contacto con las ideas que se les ocurrían a quienes finalmente intentaron matar a Fernández de Kirchner.

"Cabe destacar tres cuestiones. En primer lugar, un comentario de Brenda Uriarte a Agustina Díaz al día siguiente de los disturbios ocasionados por Revolución Federal en la Quinta de Olivos en ocasión de la asunción de la exministra Silvina Batakis. El 3 julio, el grupo de Jonathan Morel convocó a la residencia del Presidente de la Nación para obstaculizar - cosa que efectivamente lograron - la conferencia de prensa relativa al ingreso de Batakis al gabinete", señalaron los abogados Ubeira y Aldazabal en el comienzo de la cronología que trazaron.

"Al día siguiente, tuvo lugar una conversación entre Uriarte y Díaz en la que aquella le expresó a esta: ´Estoy organizando para ir a hacer quilombo a Casa Rosada, voy a ser la libertadora de Argentina´. Pensar que estas expresiones pueden separarse de un contexto de incitación a la violencia no es sino ingenuo", continuaron.

En esta misma línea, "el 23 de agosto tuvieron lugar dos situaciones que deben ser leídas también en conjunto. Por un lado, Leonardo Sosa fue detenido en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner, en Juncal y Uruguay, por romper vallas para arrojarle a las personas que se encontraban allí. Por otro lado, Sabag Montiel expresó en un grupo de WhatsApp del que formaba parte: ´Voy a ir a la casa de Cristina con un fierro y le voy a pegar un corchazo. Si no voy yo va a ser otro enfermito´", reseñaron.

"Por otro lado, fue ese mismo día en el que Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo parecen haber tomado la decisión definitiva de matar a Cristina Kirchner", sostuvieron los abogados de la querella, para luego aseverar que, "otra vez, no puede obviarse que las expresiones de Brenda Uriarte y de Fernando Sabag Montiel son un reflejo de los discursos y las acciones de odio que Revolución Federal sostenía como banderas".

Por último, recordaron que "el 27 de agosto, también coincidieron un comentario de Morel en un Twitter Space con miembros de Revolución Federal y otro mensaje de Uriarte a Agustina Díaz. Él expresó ´quédense viendo las noticias que capaz nos enteramos de algo bueno y llega un avión a lo de Cristina´; ella, ´Hoy me convierto en San Martín. Mandé a alguien a matarla y se metió adentro, qué hija de puta´".

"La simple idea de que ese intento de asesinato previo hubiese sucedido luego de la premonición de Morel es, lisa y llanamente, escalofriante. Sin embargo, a fin de cuentas, o bien sí pudo cumplirse una de las profecías de Morel, o bien las circunstancias del atentado se dieron en el marco de una asombrosa coincidencia", sostuvieron los abogados.

En la misma presentación, los querellantes señalaron que "una semana antes del intento de asesinato de la Vicepresidente a manos de Sabag Montiel, Revolución Federal realizó otro Twitter Space, donde Jonathan Morel expresó : ´Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia. Lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje… Yo te juro… Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia, después me linchan, pero paso a la historia´".

Y tras recordar ese comentario, concluyeron: "No hay demasiado para decir sobre esto. Sabag Montiel procedió tal cual Jonathan Morel proyectó en el vivo de Twitter".

(Télam)