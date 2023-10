Intendentes y dirigentes cordobeses identificados con el peronismo, entre ellos varios del oficialismo provincial, manifestaron en las últimas horas su intención de votar en el balotaje del próximo 19 de noviembre al ministro de Economía Sergio Massa, quien competirá en la contienda con el libertario Javier Milei.

En tanto, el gobernador Juan Schiaretti, excandidato presidencial del peronismo disidente, aún no expresó si apoyará algún postulante, al igual que el intendente capitalino y gobernador electo, Martín Llaryora, ambos de viaje en Arabia Saudita.

Entre los jefes comunales que se alinean detrás de Massa, aparece el titular de Villa María, Martín Gill, quien el fin de semana escribió en su cuenta de X: “Para los peronistas de Córdoba, para los radicales fieles a los ideales democráticos y populares que los conforman, o a los vecinalistas defensores de sus comunidades, nunca fue tan fácil, nunca fue tan necesario. Unidad Nacional o Abismo. Sergio Massa Presidente”.

El apoyo de los intendentes trasciende en redes sociales como “la rebelión de los intendentes” del PJ cordobés, e impulsa a sumar adherentes para acompañar al candidato de Unión por la Patria.

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, alineado con el schiarettismo, se pronució la semana pasada y rompió la neutralidad, al decir que decide por su “modo de concebir la política”, el cual no le permite encontrar “ninguna coincidencia con Javier Milei “, y agregó: “Hoy la mejor opción es Sergio Massa”.

También se sumaron el intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanelli; el de Idiazábal, Juan Pablo Vassia; el de Cruz del Eje, Claudio Farías; y el de Alejo Ledesma, Marcelo Agustín, entre otros.

La que se pronunció rápidamente tras las elecciones del pasado 22 de este mes, fue Natalia De la Sota, diputada nacional que integra el oficialismo provincial, quien indicó que su voto será para Massa.

La hija del exgobernador fallecido José Manuel De la Sota, reforzó su postura el fin de semana en su cuenta de X, y dijo: “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”.

También lo hizo Olga Riutort, referente justicialista en la provincia y titular del PAMI local, quien dijo: “El peronismo de Córdoba acompaño a Schiaretti hasta la puerta del horno, pero nadie quiere que se queme y se extinga como sugiere el gobernador. La Unidad Nacional es con Sergio Massa Presidente!”.

Además, los diputados del Frente de Todos, Gabriela Estévez, Pablo Carro y Eduardo Fernández acompañan la candidatura de Massa desde la creación de la fórmula junto a Agustín Rossi. (Télam)