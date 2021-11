El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, dijo hoy que en las elecciones del domingo se registró "una gran victoria en el distrito" producto de que "se supo interpretar" lo que la población "estaba queriendo", y destacó que el municipio "hace cinco días" que está "colocando la tercera dosis" de la vacuna contra el coronavirus pese a que la gestión bonaerense de Cambiemos (2015-2019)-puntualizó- dejó "una provincia arrasada".

"Tuvimos una gran victoria en el distrito, ha sido un arduo trabajo. Estamos trabajando mucho en conjunto con el gobierno nacional y con el gobierno municipal. La conclusión es que ha sido un logro de la militancia, que hemos estado al lado de cada uno de los vecinos en este mal trago que nos ha jugado la pandemia, pero que los vecinos lo han apreciado y lo marcaron con su voto también", evaluó Watson en diálogo con El Destape Radio.

El intendente, que forma parte del peronismo y del Frente de Todos, consideró que una de las claves de la jornada de ayer fue la "unidad de acción" que se observó entre los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.

Además, valoró como positiva la lectura que hizo el FdT tras el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO): "Se supo interpretar qué era lo que nuestra gente estaba queriendo", estimó.

Como balance general, recordó que el llamado a las urnas de este año consistió en la "primera elección después de la pandemia" y en ese sentido reconoció que ese fue un factor que incidió en una caída de la concurrencia en las PASO, aunque luego valoró que en las definitivas de este domingo la participación "ha subido".

"La remontada en las elecciones da mucha más tranquilidad al Frente de Todos", analizó.

Y en otro orden, insistió en que "en Varela hace cinco días que ya estamos colocando la tercera dosis" de la vacuna contra la Covid-19, una situación que -subrayó- contribuyó en la "certeza de la gente que puede salir más tranquila".

"Alberto (Fernández), Cristina (Fernández), Axel (Kicillof) y Verónica (Magario) han agarrado (en 2019) un país endeudado, sin trabajo genuino, con un presidente que detonó el país y una gobernadora absolutamente ausente", sostuvo el jefe comunal del municipio del sur del conurbano, donde el FdT le ganó a Juntos por el Cambio por más de 25 puntos: 50,48% a 24,82%.

Por último, en materia sanitaria, Watson destacó la ampliación de la capacidad de respuesta del sistema en su distrito: "En ​plena pandemia pasamos de 800 camas a 2400 camas de terapia intensiva; no faltó un respirador, no faltó una cama, ahora no faltan vacunas. Hay un gran trabajo hecho", insistió. (Télam)