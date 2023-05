El intendente de Santa Rosa reelecto, Luciano di Nápoli, expresó hoy que "tiene que haber unidad y consenso" sobre las precandidaturas presidenciales y lo ejemplificó con las elecciones en La Pampa, donde hubo "una amplitud" de distintos sectores dentro del Frente Justicialista Pampeano, que ayer se impuso en la provincia con el 47,54% de los votos.

“Estoy convencido que tiene que haber una lista de unidad y debe haber un consenso interno. En los procesos donde ha habido unidad se demuestra que se llega al triunfo. Unidad en serio, unidad hasta que duela”, afirmó di Nápoli en declaraciones a Somos Radio, quien fue reelecto como intendente de la capital provincial al conseguir el 44% de los sufragios.

El referente de La Cámpora ejemplificó su pedido de unidad con el armado electoral pampeano, donde el Frente Justicialista Pampeano tiene “amplitud” que debe -según el intendente- replicarse “a nivel nacional”.

“Lo integra el Partido Comunista, el Nuevo Encuentro, el Frente Grande, el Partido Humanista, el Frente Renovador. Demostramos una amplitud que si eso lo logramos a nivel nacional podemos ganar y tener un Gobierno peronista a partir del 10 de diciembre”, explicó.

Si bien afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “tiene que ser la candidata”, también remarcó que hay “un contexto” y que “debe analizarse”.

“Cristina es mi conductora, mi guía, la persona que me formó, que más admiro. Para mi es la estadista más grande que ha parido el país desde (el expresidente) Juan Perón hasta acá”, sostuvo el intendente.

Pese a eso, agregó que “la unidad debe ser con los mejores hombres y mujeres y poniendo, como decía el General (Perón), primero la patria por delante”.

“Dejando las mezquindades y poniendo lo mejor que tenemos cada uno”, señaló.

En cuanto a su victoria en la capital provincial, di Nápoli subrayó estar “muy feliz” de haber podido “mantener el rumbo llevado adelante desde 2019” pese al “contexto económico y social muy complejo del país”.

“Hacía muchos años que había alternancia, en el caso de Santa Rosa no dio resultado. No darle continuidad a las políticas públicas no fue bueno para la ciudad”, destacó el intendente que cortó con 23 años sin que un alcalde local sea reelegido.

Además, resaltó que “es un contexto muy difícil para el peronismo” porque es “vituperado, atacado y gatillado”, en alusión al intento de magnicidio a la Vicepresidenta del pasado 1 de septiembre.

“Haber podido mantener este proyecto político de La Pampa y haber aportado su triunfo es muy importante", señaló. (Télam)