El intendente del municipio bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, afirmó que la ministra de Economía, Silvina Batakis, “es diferente” a su antecesor, Martín Guzmán, y consideró que el Gobierno nacional debería "aplicar medidas más duras y con mayor coraje" con el propósito de "promover la redistribución de la riqueza".

“Yo tengo expectativas con Batakis porque conozco a la ministra. Es compañera y diferente a Guzmán, peor que él no habrá. Si nosotros no tomamos medidas más duras, con más coraje, con mayor valor, vamos a estar mal”, señaló Zurro en declaraciones formuladas ayer a la TV Pública.

El intendente bonaerense, cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que “se debe avanzar contra los monopolios, contra los multimedios y no hay que asustarse por una tapita de los diarios La Nación y Clarín”.

“El otro día visité a una vecina y no me dijo ni que estaba bien ni que estaba mal, sino que me dijo que estaba triste y eso me impactó. Prefiero tener a la gente contenta y tener más coraje. Hay que empezar a decir la verdad y contar las cosas como son. Por el miedo a hablar, siempre estamos retrocediendo”, concluyó. (Télam)