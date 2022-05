(Por Julio El Alí) La intendenta del municipio bonaerense de Moreno, Mariel Fernández, defendió la decisión de su administración de "recuperar terrenos" del distrito que estaban usurpados por "bandas" que realizaban ferias y el diseño en esos lugares de parques y espacios para los sectores de la economía popular, al considerar que "el Estado debe garantizar el derecho al hábitat en un medioambiente saludable y condiciones seguras de trabajo".

En base a estas premisas, la jefa comunal de uno de los distritos más populosos del conurbano bonaerense avanzó con la reubicación de la denominada "Feria Las Flores", un predio donde se realizaban prácticas laborales y comerciales irregulares.

Las Flores, ubicada en la intersección de la avenida del Libertador (ruta provincial 23) y Dalmacio Sánchez en Trujui, fue desalojada el miércoles último por la Policía bonaerense en un procedimiento ordenado por el juez Antonio Tornolorenzi, titular del Juzgado de Faltas N°1 de Moreno.

En una entrevista con Télam, Fernández afirmó que esa feria era una fiel muestra de lo que sucede en otros distritos de la región, donde estos espacios se emplazan en terrenos usurpados, administradas por "bandas mafiosas", que venden productos ilegales o robados.

MIRÁ TAMBIÉN Más de 63 mil vecinos de Ushuaia eligen estatuyentes municipales

"Me preocupa mucho el medio ambiente. Hay que poner especial énfasis en que todas las personas, y especialmente los más humildes, tengan acceso a parques verdes y seguros. La idea es que todos disfruten del derecho a tener un hábitat saludable y la posibilidad de recreo en un espacio gratuito", subrayó la intendenta.

La jefa comunal, que tiene estrecho vínculo con las agrupaciones sociales por su pertenencia al Movimiento Evita, planteó que "el Estado municipal de Moreno se preocupa por la economía popular y las condiciones dignas de sus trabajadores, y de ninguna manera la iniciativa era el desalojo de la Feria de Las Flores sin una contrapropuesta".

"Estamos recuperando terrenos usurpados o microbasurales para construir plazas y parques con el eje en el medioambiente saludable", definió.

En ese punto, Fernández aclaró que el municipio "también está construyendo predios feriales con buenas ubicaciones y condiciones seguras para todos".

MIRÁ TAMBIÉN La intención de Macri de despegarse de la UCR reavivó la interna entre sectores del PRO

- Télam: ¿Qué era la feria Las Flores?

- Fernández: Las Flores era una feria que estaba emplazada en un predio de cuatro hectáreas, en parte de un terreno municipal y otra parte privada. Hace años que tenía una orden de desalojo que no se concretaba y que generaba una situación que se tornaba cada vez más peligrosa.

- T: ¿Cuáles eran las situaciones irregulares que existían?

- F: La feria de Las Flores era comandada por dos bandas y no se podía ingresar para hacer un relevamiento. La situación de los feriantes era preocupante por el estado del predio, ya que no era seguro para las personas que iban allí. Había un nivel de precariedad muy preocupante porque los puestos eran de madera y no contaban con mantenimiento. Había incluso instalaciones eléctricas en condiciones riesgosas y mucha contaminación con la presencia de microbasurales y unos baños improvisados que enviaban todos los desechos directamente a un arroyito que pasa por el lugar.

- T: ¿Se vendían cosas robadas?

- F: Sí. Pero nosotros hacemos una diferenciación entre el trabajador genuino de la economía popular y otras personas que estaban vinculados con la venta de partes de autos robados, prestamistas y narcotráfico, que es algo que está investigando la justicia.

La intendenta del Frente de Todos (FdT) contó que "los feriantes no eran dueños de sus puestos, sino que todos alquilaban".

"Había dos grupos, dos bandas, que alquilaban la totalidad de los puestos. Uno de ellos era de La Matanza y el otro del partido de San Miguel, siendo que la mayoría de los puesteros tampoco eran de Moreno", remarcó.

Con respecto a las negociaciones con los feriantes, la intendenta relató que "hubo meses de diálogo con los trabajadores genuinos".

"A ellos les propusimos un nuevo predio ferial que será administrado por el Estado municipal con 420 puestos con condiciones dignas, muy seguras y confortables tanto para los trabajadores como para los consumidores. Todo lo ilícito quedaba afuera de lo que se podía comercializar. En Moreno era 'vox populi' que para recuperar las cosas robadas había que ir la Feria de Las Flores", señaló.

Fernández aseguró que la construcción del nuevo predio "se invirtieron muchos recursos del Estado municipal. Se erogaron cien millones de pesos".

"Nos entrevistamos con cada trabajador para conocer su realidad y así se logró que no perdieran ni un solo fin de semana de trabajo", remarcó.

Por otra parte, Fernández consignó que "se gestionó con el Ministerio de Obras Públicas (a cargo de Gabriel Katopodis) el ingreso del municipio al programa Parques Argentinos, que tiene una primera etapa de la construcción de 12 espacios verdes en todo el país", y uno de ellos se construirá en la localidad de Trujui.

"Cuando ya teníamos construido el nuevo predio ferial y nos habían aprobado el crédito para diseñar el parque, decidimos avanzar para recuperar los terrenos -que estaban usurpados- por un grupo minoritario que quedaban en esa feria y que estaban vinculados a dos bandas que operaban en el lugar", apuntó. (Télam)