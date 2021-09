Un grupo de intelectuales y pensadores avalaron al economista Martín Hourest como precandidato a diputado nacional de Alternativa Ciudadana por la Ciudad de Buenos Aires, un espacio conformado por Libres del Sur, Comunes y el Partido Socialista, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de este mes.

El apoyo sucedió en el marco del "Encuentro con un futuro igualitario, feminista y ambiental", que reunió en la Ciudad de Buenos Aires a la escritora Beatriz Sarlo, la filósofa Diana Maffia y el ensayista Alejandro Katz, moderados por el periodista Sebastián Lacunza.

Acompañaron también con su adhesión Mónica Fein, Héctor Polino, Roberto Gargarella, Manuel Garrido, Gustavo Zorzoli y María Elena Barbagelata.

De la reunión participó una reducida audiencia compuesta por los precandidatos a diputados nacionales Nadia Tolosa, Maximiliano Díaz y Victoria Aguirre; y a legisladora porteña Daniela Gasparini; además de periodistas y representantes de espacios ambientalistas y feministas.

En el intercambio de ideas se abordaron temas como el lugar del centro izquierda hoy en la Argentina, el modo de construir el discurso, la crisis del capitalismo, el control de los poderes del estado, los impuestos, la reivindicación feminista, el rol de la derecha y si el kirchnerismo es representativo del progresismo como se autodefine, indicó la agrupación en un comunicado.

Hourest consideró que hay "un capitalismo que no crece, no crea empleo, no invierte, no desarrolla tecnología, no se relaciona bien con el mundo, y con eso pactó el kirchnerismo y el macrismo para no darse codazos con el poder económico".

El precandidato señaló que "el precio de la democracia es que los ricos paguen impuestos", pero advirtió que "el problema de la Argentina es que los ricos salen caros, son ineficientes y aparte no pagan impuestos".

"La discusión no es si hay plata sino si hay voluntad política para financiarse por ese lugar. Es por allí por donde hay que ir", concluyó. (Télam)