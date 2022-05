El Movimiento Independiente de Justicia y Dignifica (MIJD) se movilizó hoy por calles céntricas de la capital jujeña en reclamo de mercaderías para sostener sus 22 merenderos de Salvador de Jujuy y sus referentes denunciaron que "hace tres meses no reciben fondos" del Gobierno provincial.

Los manifestantes pidieron frente a Casa de Gobierno una audiencia con las autoridades locales y luego, al no obtener respuestas, se movilizaron hasta el Ministerio de Desarrollo Humano ubicado en barrio Los Huaicos.

"Nos tienen de un lado para otro, no hay autoridades responsables, venimos pidiendo audiencia desde enero y la ministra (del área Natalia Sarapura) no nos atiende; solo nos dicen que no hay mercadería en el galpón", afirmó la referente de MIJD en Jujuy Clara Galián.

Según comentó son 22 los merenderos que funcionan dentro de ese movimiento y que brindan asistencia más de 800 niños distribuidos en la capital provincial.

MIRÁ TAMBIÉN La Justicia homologó el acuerdo del Presidente para donar $1,6 millones al Malbrán

"Vamos a presentar una segunda nota en Casa de Gobierno para pedir una audiencia y manifestarle al gobernador (Gerardo Morales) todo lo que está pasando en el movimiento con las necesidades. Hay mucho esfuerzo de los compañeros que deben vender empanadas y bollos para recaudar y poder dar de comer a los chicos", completó. (Télam)