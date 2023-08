El gobernador de Formosa y presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), Gildo Insfrán, llamó hoy a la dirigencia a "salir del letargo y empezar a trabajar en la militancia verdadera", porque si se repiten los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "el país retrocederá a 1853".

"No puedo hacerme el disimulado, venir a decirles que está todo bien en el país, que la estamos pasando bomba, porque se reirían de mí o interpretarían que me río de ustedes en su propia cara", expresó el gobernador al participar del operativo Por Nuestra Gente Todo en el establecimiento educativo 373 del barrio Mariano Moreno, en la ciudad capital.

Insfrán afirmó que "hubo un gobierno anterior irresponsable" que "en una actitud criminal, ha endeudado a la Argentina" ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y consideró que de repetirse los resultados de las elecciones PASO del 13 de agosto pasado "no solamente volvemos al pre peronismo, sino que nos vamos a 1853, antes de la Constitución Nacional, volvemos a ser colonia".

Insistió en que la situación que atraviesa el país comenzó con el gobierno de Mauricio Macri y su acuerdo con el FMI y señaló que "se cerrará con moñito, si se vuelven a repetir las elecciones nacionales del 13 de agosto".

En otra parte de su discurso, se refirió al candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y pidió que: "No tengan miedo, no tengan recelo del candidato, no importa que haya ido, que haya vuelto, lo importante es que está en este corral".

En ese sentido advirtió que será el primero poner la voz en alto "para decirle que tiene que actuar como un peronista".

"Espero que nos estén escuchando, y si no nos escucharon, lo harán, porque en cada lugar que esté voy a llevar este mensaje en nombre del pueblo formoseño", expresó.

Insfrán también advirtió que las otras expresiones políticas "piensan igual" que el candidato más votado, aunque tienen un "mensaje un poquito más elaborado".

Consideró que algunas de las propuestas de estos candidatos ya fracasaron, citó como ejemplo el voucher para educación que propone La Libertad Avanza (LLA) y manifestó que la iniciativa no tuvo éxito en países como Chile, Colombia e Inglaterra.

El gobernador también se refirió a la inflación al subrayar que "nuestro pueblo no tolera ni aguanta" y advirtió que la única fuerza capaz de modificar esta situación es Unión por la Patria.

"Esto que digo, que retumbe en todo el país y en los oídos de cada compañero, cada integrante de Unión por la Patria. No me interesa que mañana los diarios hegemónicos digan lo que digan, que el dictador, que el autoritario de Formosa dice esto. Sí que le cuenten al pueblo lo que queremos para esta Argentina", manifestó. (Télam)