El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, pidió hoy a la población de su provincias que extreme los cuidados para tratar que el coronavirus "no se lleve más ninguna vida".

Lo dijo al encabezar el acto de presentación de los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, el actual diputado Ramiro Fernández Patri y la concejala local Elena García.

"Hoy no venimos a festejar nada, venimos solamente a un reencuentro para hablar de la nueva normalidad que nos exige este virus", dijo Insfrán a la militancia peronista que se concentró en el estadio San Martin de la capital provincial.

El titular del Ejecutivo formoseño afirmó que "nadie sabía cómo enfrentar al virus", pero señaló que "solo en los medios de comunicación estaban los sabelotodo".

En esa línea, apuntó contra el macrismo al asegurar que gobernaron cuatro años "y nos dejaron en peor situación de la pandemia en la que hoy estamos".

"Nos han dejado con una deuda que pagarán nuestros nietos y bisnietos por mucho tiempo, pero ello no significa que nosotros vamos a renunciar a la lucha en todos los frentes porque el lema de los formoseños es 'en Formosa no se rinde nadie'", enfatizó.

También criticó a la oposición local y nacional al sostener que "hay poderes fácticos y hacen su trabajo como los medios porteños, un sector de la justicia federal e inclusive hasta el máximo tribunal de la justicia, que ha tenido fallos que lo han puesto a prueba. A ellos respondimos como teníamos que responder, pero no quedaban conformes".

"Los porteños a mí no me quieren, lo lamento por ellos", ironizó, aunque aclaró que "sí me duele y me entristece como formoseños, comprovincianos nuestros se presten para tamaña actitud en contra de nuestro pueblo; hasta criticaron a la vacuna y dijeron que era veneno".

"Acá nos exigían que compremos la vacuna Pfizer, pero hablo de la hipocresía de esa gente, porque ellos estaban en contra de la vacuna. Pero cuando llegaron las vacunas fueron los primeros que ponían el bracito para vacunarse", sostuvo Insfrán.

(Télam)