El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, afirmó que "no le interesan las candidaturas", ante la posibilidad de presentarse a la reelección, y aseguró que en en la provincia "el trasvasamiento generacional está asegurado".

Insfrán hizo estas declaraciones en el marco del "Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo" en el barrio capitalino Parque Urbano, donde agradeció las expresiones de apoyo ante una posible candidatura suya el próximo año, para una nueva reelección en el cargo que ocupa desde 1995.

El gobernador afirmó: "No me interesan las candidaturas, ustedes van a elegir después, eso no me preocupa, porque hay una comunidad organizada, agradecida y esclarecida; el trasvasamiento generacional en Formosa está asegurado, quédense tranquilos".

Asimismo, se mostró "preocupado" por la inflación y destacó la búsqueda de que el salario del trabajador "cada vez pueda tener mayor poder adquisitivo".

En la última semana Insfrán anunció un 10% de incremento salarial para trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial desde el 1º de noviembre, quienes llegarán así a un aumento de 80% para 2022.

Además, informó que habrá un bono de $30 mil que se pagará con el aguinaldo del segundo semestre, el cual no comprende a autoridades superiores, y una suba de 50% en las asignaciones familiares.

En otro tramo de su discurso apuntó a dirigentes locales de la oposición que "visitan a supuestos próceres de la Capital Federal", a los que calificó de "cipayos que no quieren a Formosa".

Esas personas, dijo, "no pueden aceptar que los formoseños brillemos en el horizonte nacional. Formosa brilla porque lo mejor que tenemos es el pueblo formoseño".

Y aclaró que el único título que él posee es el de "servidor público".

También recordó el nacimiento del peronismo el 17 de octubre de 1945: "Cuando finalizaba esa concentración y la gente se estaba yendo, un francotirador desde la terraza del diario Crítica mata a Darwin Passaponti, un chico de 17 años, que era el presidente del Centro Nacionalista argentino en ese momento, fue el primer mártir peronista".

"Nacimos ya con esa impronta del odio, pero no del pueblo, sino de esa minoría privilegiada, porque la mayoría no odia, odian las minorías porque ellos son los que pierden derechos cuando existen gobiernos populares y nacionales", abundó.

(Télam)