El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró hoy en la ciudad capital el edificio del Centro Provincial de Hemoterapia, donde indicó que esto sucede gracias "al modelo formoseño" que "continúa fortaleciendo el sistema público de salud, con la infraestructura, los profesionales y la tecnología más apta para las necesidades" de los ciudadanos.

“Más del 95% de las cuestiones sanitarias se resuelven en la provincia, sin necesidad de derivaciones a otros puntos del país”, detalló el mandatario.

Y subrayó que es “gracias a que existe en Formosa un proyecto político que se va realizando de a poco. No es una cuestión casual, esto se debe al Modelo Formoseño”, enfatizó.

En ese sentido, recordó cuando a fines del año pasado inauguró junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, un centro de almacenamiento de vacunas y después, con la presencia del presidente Alberto Fernández, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Néstor C. Kirchner”.

Infraestructuras sanitarias como estas "no están en todas las provincias y nosotros las tenemos en Formosa", y señaló que "el 28 de junio recién vamos a cumplir 68 años como provincia, cuando hay otras más viejas, que nacieron junto con la Nación e hicieron posible la Constitución Argentina que aún no tienen estos centros".

En ese sentido, remarcó que "no hay política de salud sin política social, como decía el doctor Ramón Carrillo", de manera que “si no tenemos en cuenta al ser humano, no hay salud".

Y expresó: "Todo esto se hace con una palabra que a algunos no les gusta: amor. El amor siempre vence al odio y puedo asegurar que en Formosa nunca van a poder construir con odio, porque este pueblo está hecho a puro amor”.

"Para terminar les digo: donen sangre, porque pueden estar salvando la vida de un pariente, de un amigo, de un vecino, inclusive la propia, porque en algún momento pueden necesitarla", exhortó Insfrán. (Télam)