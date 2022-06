El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán anunció hoy que enviará la próxima semana a la Legislatura local un proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública Provincial que funcionará en el predio del Instituto Universitario de Formosa en la localidad de Laguna Blanca.

"“Esta semana voy a enviar a la Legislatura Provincial el proyecto de ley para la creación de la Universidad Provincial de Formosa”, informó Insfrán en el marco del operativo provincial “Por Nuestra Gente Todo”, realizado este sábado en el establecimiento educativo 147 del barrio capitalino Juan Domingo Perón.

Explicó que la casa de altos estudios se establecerá en Laguna Blanca, a unos 140 kilómetros al norte de la ciudad capital- sobre la estructura del Instituto Universitario que funciona allí y después "se definirán cuáles serán las carreras que se van a dictar”.

En otro tramo de su discurso, el gobernador le pidió a la población "seguir vacunándose" con el propósito de evitar la propagación de casos de coronavirus.

“No les voy a pintar un panorama desolador, pero a medida que el virus siga circulando la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes es factible”, remarcó.

Por último, Insfrán recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "había muchas obras en ejecución en la provincia", pero -afirmó- "se neutralizaron" cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia.

"Es como si nos hubieran dicho: 'los castigamos por no pensar como nosotros'. Pero tampoco bajamos los brazos y mucho menos la cabeza, y con la voz bien fuerte les dijimos que la ola amarilla no va a pasar el (río) Bermejo. Ustedes me ayudaron a no quedar como un mentiroso. Así que muchas gracias nuevamente”, puntualizó. (Télam)