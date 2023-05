El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, criticó hoy a la oposición que buscar "destrozar todo", como la salud y la educación pública, consideró que es "un retroceso" y señaló que la deuda tomada con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri "está entregando la soberanía porque no hay independencia económica".

"Ellos (la oposición) públicamente dicen que hay que destrozar todo, no tiene que haber educación pública, servicio de salud pública, todo tiene que ser pago. Quiere decir que el Estado no se va a hacer cargo de nada, tienen que pagar para ir al colegio. Es un retroceso, no es ningún avance, es la cara más infeliz del liberalismo”, afirmó Insfrán al participar de una serie de actividades dentro del programa "Por Nuestra Gente Todo".

En ese sentido, el mandatario provincial indicó que "todos los gobiernos liberales lo primero que hacen es perder la independencia económica, endeudando al país con el imperio (Estados Unidos), a través del FMI, le piden prestado plata y allá le dan porque ellos saben que no van a poder pagar y una vez que no puedas pagar tu deudor te dice lo que tenés que hacer”.

"Con eso está entregando la soberanía, porque no hay independencia económica, es decir que si no tenés plata no podés hacer lo que querés y si no tenés las dos cosas no podés tener justicia social, porque esa deuda se paga con la pobreza del pueblo argentino, es la injusticia social y van a venir por la riqueza que nosotros tenemos”, afirmó.

Asimismo, Insfrán cuestionó los cuatro años de gobierno de Juntos por el Cambio en el país y se preguntó: "¿Qué obra pueden mostrar en el departamento Ramón Lista? Ninguna, en toda la provincia, no sólo acá; y las que teníamos iniciadas en la época de Cristina Fernández de Kirchner, nos paralizaron todas y recién ahora pudimos empezar y siempre es más difícil una obra que ya estaba iniciada porque hay que renegociar". (Télam)