El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, acusó hoy a los dirigentes de la oposición de ser "lerdos y querer llegar a cualquier precio" al poder al encabezar un operativo solidario en la localidad de Palo Santo, a 120 kilómetros al oeste de la capital provincial.

“Tenemos una oposición que no piensa como nosotros, ellos quieren llegar al poder a cualquier precio. Son lerdos, me estoy dando el gusto porque ellos tienen muchos medios de comunicación pero el problema de ellos es que no tienen contenido. Entonces les doy letra para que puedan hacer sus programas” ironizó Insfrán.

El gobernador que lleva adelante su séptimo mandato aseguró que encabeza una gestión que "sólo se preocupa en trabajar" y consideró que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) "toman intensidad cuando es época electoral", en alusión a la diputada nacional María Eugenia Vidal, que en los últimos días realizó una visita a Formosa.

"Están los que aparecen así de golpe y vienen con soluciones mágicas. Parece que saben cómo resolver todo. Fueron gobierno hace cuatro años y nunca los vi tan virulentos a la hora de defender los intereses de la provincia. En realidad, defienden a los porteños. Se callaron la boca cuando el gobierno (de Mauricio Macri) paralizó todas las obras que financiaba la Nación”, fustigó al referirse a la oposición local.

Insfrán afirmó que su gobierno “no es una construcción individual" y que su objetivo es "defender a Formosa" más allá de "cómo piensen sus ciudadanos".

“Me quieren hacer parecer como un autoritario, como un dictador. Soy solamente un peronista. Hay gente que se llena la boca hablando de libertad y en pandemia parecía que nos querían llevar a la muerte", afirmó.

El mandatario recordó que cuando se levantaron las restricciones sanitarias con medidas cautelares impulsadas por dirigentes de Juntos por el Cambio "hubo un crecimiento exponencial de contagios y muertos" por Covid-19.

“¿Si hubiésemos aguantado cinco meses más, cuál hubiera sido el resultado? No hubiera sido el mismo”, observó al criticar la actuación del juez Fernando Carabajal, quien tras dictar medidas contra las restricciones resultó electo como diputado nacional por la UCR en los comicios de 2021. (Télam)