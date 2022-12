La organización Tupac Amaru inició hoy un acampe en Plaza de Mayo hasta el viernes con el objetivo de exigirle al presidente Alberto Fernández que indulte a la dirigente social Milagro Sala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 13 años de cárcel, y afirmó que el jefe de Estado tendrá que "decidir de qué lado está". "El Presidente miente, no quiere meterse en el tema porque tiene un acuerdo con (el gobernador de Jujuy Gerardo) Morales, que tiene que ver con el litio, con el cannabis y andá a saber qué elucubración electoral. Esto lo pone al desnudo al Presidente, se va a tener que decidir de qué lado está", apuntó el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini. En declaraciones a NA, afirmó que le provoca "mucho dolor que el Presidente mienta como lo hizo", luego de que Alberto Fernández planteó que no indultará a la dirigente social porque la Constitución se lo prohíbe. "Me da mucho dolor que mienta como lo hizo, porque él sabe perfectamente que hay antecedentes. De hecho, hay un indulto que dio (el exmandatario Eduardo) Duhalde (al abogado Alejandro Vecchi) en una idéntica situación que la de Milagro. Además hay una situación de riesgo institucional porque hay una presa política en democracia", enfatizó. Para Garfagnini, "solo hace falta escuchar las declaraciones de Morales para darse cuenta de que instrumenta públicamente órdenes a la justicia de Jujuy para perseguir a Milagro". "Ante una situación de riesgo institucional, el Presidente tiene la facultad de dictar el indulto ¿Por qué no lo hace? No la indulta porque no quiere no porque no puede", subrayó. En esa línea, el referente de la Tupac comparó el accionar de Fernández con el del exmandatario Mauricio Macri y el exjefe de Gabinete Marcos Peña: "Lo que dice es como es un tema de Jujuy yo no me meto . A mí Peña me decía lo mismo y Macri también". "Si vos decís y haces lo mismo que Macri y Peña...Que se yo, por ahí sos lo mismo que Peña y Macri. Él tendrá que resolver qué quiere ser: si quiere ser como ellos o ser el Presidente de una fuerza política que resistió 4 años contra el macrismo y que lo puso en la Presidencia para que tome decisiones para beneficiar al movimiento popular", apuntó. En ese punto, el dirigente social cuestionó: "Alberto Fernández terminó administrando la herencia macrista. Tenemos la misma Justicia Lawfare que en 2016, no ha modificado ni a un solo juez. Los casos de jueces que han dejado de perseguirnos es porque han fallecido y legalizamos la deuda que tomó el macrismo". Ante la consulta de Noticias Argentinas acerca de qué esperan del Presidente después de que anticipó que no va a indultar Salas, retrucó: "Él decidirá en estos días qué va a hacer con el caso de Milagro: si va a desandar la estructura del Lawfare y empezar por el indulto o si se va a transformar en algo muy idéntico a los que nos perseguían". "Va a tener una responsabilidad, porque lo que él dice habilita a que Morales profundice la persecución contra Milagro. Sobre su conciencia caerá lo que suceda con ella en los próximos días. Con lo que dijo el Presidente hoy, hay posibilidades de que Morales haga lo que quiera", advirtió

Además, anticipó que si no hay indulto van a "seguir luchando" y argumentó: "Pelear es nuestro destino, vamos a seguir peleando porque nosotros no abandonamos a nuestros compañeros. El que abandona a los compañeros es él"

En otro tramo de la conversación con esta agencia, el referente de la Tupac dejó abierta la posibilidad de dialogar con el Presidente, pero aclaró que "no será para perder el tiempo sino para que tome las decisiones que tiene que tomar"

"Se le tendría que caer la cara de tener las mismas posiciones que tuvo el macrismo en su momento", disparó Garfagnini, quien anticipó que el acampe se extenderá hasta el viernes a las 10. Al recordar la visita de Fernández a Milagro Sala cuando fue internada a fines de junio de este año, reconoció: "Cuando fue a verla yo estaba muy esperanzado. Me llamó a mí antes de ir y yo le creí. Yo hice público mi reconocimiento porque creía que era un tipo sensible, que realmente le interesaba el tema y me engañó"

"Puede ser que el poder lo haya condicionado, pero si el poder te condiciona estas en un problema, ¿Cómo gobernás la Argentina? Si Morales te condiciona...Bueno, estará del lado de ellos. Hay dos lados donde estar, está muy clarito, que elija dónde quiere estar", sentenció. Por último, contó que durante este miércoles dialogó con Milagro y la notó "mal anímicamente", más allá del problema de salud que tiene, el cual es "una patología que le va a llevar tiempo resolver". MD/GAM NA