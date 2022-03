El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos inició hoy "acciones administrativas para investigar el caso y la actuación" de una profesora de una escuela secundaria pública de la ciudad de Paraná que envió a estudiantes de dos cursos un video de un autodenominado partido de derecha con un fuerte contenido negacionista sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar.

Tras difundir el video el pasado viernes durante las clases de historia del 6to año secundario de la Escuela N° 16 Del Centenario, la profesora volvió al curso hoy y les aseguró a los estudiantes que "no entendía" el reclamo y que para ella, "no era tan grave" el contenido de ese video.

Según pudo averiguar Télam, la docente les pidió a más de 50 estudiantes -entre ambos cursos- un trabajo práctico donde debían realizar un "video de TikTok sobre el 24 de marzo y el Día de la Memoria".

Ese mismo viernes, les pasó por Whatsapp un vídeo de "Renacer", un autodenominado "partido político de derecha patriótica" que presenta un contenido netamente negacionista del terrorismo de Estado cometido por la última dictadura cívico militar.

A las Madres de Plaza de Mayo las califica como "madres de terroristas en democracia"; asegura que "no fueron víctimas ni eran unos santitos" los desaparecidos y las víctimas del genocidio; entre otros tramos del video.

Al ser compartido por todo el curso, este domingo los estudiantes deciden no realizar el trabajo práctico, y ayer lunes se apostaron a juntar firmas de padres y docentes para presentar un reclamo ante el CGE.

La profesora volvió a presentarse hoy ante los estudiantes y dedicó más de 30 minutos a explicar que "no era lo que quería" sino que había enviado el video para que "sea tomado como ejemplo de lo que había que hacer: un video de TikTok".

Asimismo, señaló que "si necesitaban una disculpa" podía darla, aunque "no era tan grave" teniendo en cuenta que "no quería difundir" lo que dice el video, sino que vean "distintas opiniones", y remarcó que "no entendía el por qué" la denuncia, que "no era necesaria".

En un escrito difundido por redes sociales, los padres y estudiantes organizados mostraron su "profunda preocupación y repudio" al contenido del video, lo que califican como "realmente grave" al ser "en las aulas de escuela pública".

"Reclamamos a las autoridades de la escuela y al CGE que garanticen en esta y en todas las escuelas de la provincia el acceso a una pedagogía de la Memoria con perspectiva crítica y de derechos humanos, y una capacitación sistemática de los equipos directivos escolares en materia de Derechos Humanos", completaron.

El CGE informó a Télam que comenzaron "acciones administrativas para investigar el caso y la actuación de la docente involucrada".

Además, convocaron a una reunión con el equipo directivo, docentes de Historia y la asesora pedagógica de la institución, y buscarán trabajar en talleres con profesionales del Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del organismo educativo. (Télam)