La decisión del bloque del PRO de abandonar el recinto mientras el presidente Alberto Fernández, pronunciaba su discurso en la apertura de sesiones ordinarias fue duramente repudiada por el Gobierno. "Siempre es ingrato y siempre es triste ver estas actitudes, sobre todo después de quienes hablan de democracia", declaró la portavoz presidencial en la habitual conferencia de prensa de los jueves. "No creemos que los discursos tengan vida propia ni desencadenen en situaciones, sino que aquellos diputados tenían la intención de hacerlo desde el principio porque no están acostumbrados al debate democrático", continuó Gabriela Cerruti, fundando la decisión tomada por el bloque liderado por Cristina Ritondo. "La verdad es que no se entiende por qué lo hicieron, pero abandonaron el recinto cuando el Presidente recordó que esta deuda fue tomada por Mauricio Macri, tal como lo dice el informe del FMI, que evaluó esa deuda, y que además, indica que no se transformó en ningún beneficio para nosotros sino que la mayor parte de esa deuda fue a fuga de capitales", insistió la portavoz. Desde el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno menciona la responsabilidad del exmandatario, Mauricio Macri, en la contracción de la deuda. "Fue una verdad sostenida, incluso por el mismo FMI, en el momento en el que un grupo minoritario dentro de la alianza opositora se fue", argumentó Cerruti. Dura cumbre del PRO sobre el acuerdo con el FMI: "Es una bomba de tiempo para el próximo gobierno". A la vez, Cerruti pidió confiar en el diálogo democrático de cara al tratamiento del entendimiento con la entidad financiera en el Congreso, y apeló a "la capacidad de entender que es una política que compromete a varias generaciones". "Aunque no fue debatido en el Congreso, los que no tomamos la decisión de volver al FMI, tenemos que tomar la decisión de resolver cómo poder seguir viviendo con esta deuda frente a nuestras espaldas", anticipó la portavoz, y agregó: "Esperamos que estemos a la altura de la historia que tenemos que escribir". Por otro lado, la ministra pidió que se den los debates correspondientes "para llegar a los acuerdos necesarios para conquistar la aprobación necesaria". "Estamos confiados porque es nuestro deber ser optimistas

Tenemos que llevar adelante las riendas de un país que debe garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer todos sus derechos", sostuvo. Con respecto a la ausencia del Máximo Kirchner, la portavoz manifestó que el diputado expresó su postura al alejarse de la presidencia del bloque, aunque destacó que participa activamente de todas las discusiones y debates que se dan en el seno de la coalición

"Esperamos que el espacio que lidera Máximo (Kirchner) lleve el debate como siempre lo ha llevado adelante que es con la mayor honestidad, buscando las diagonales que nos permiten ponernos de acuerdo", postuló. Por último, la portavoz señaló que la apertura de sesiones ordinarias es una instancia central en la carrera legislativa de un funcionario, y aseguró que hace falta "estar presente" a pesar de no coincidir con lo expuesto por el jefe de Estado. SR/MG/OM NA