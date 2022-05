El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que las obras que se realizaron en Qatar con vistas al Mundial que se llevará a cabo a fin de año, le dieron "dignidad y orgullo" a sus trabajadores, y sus dichos generaron polémica debido a que se estiman en más de 6.500 las muertes ocurridas durante la construcción de los estadios y demás infraestructuras. "Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo, no es caridad. Estados Unidos, por ejemplo, es un país de inmigración. Mis padres también emigraron de Italia a Suiza", señaló declaró durante la Conferencia Mundial del Instituto Milken en Los Ángeles. En diciembre del año pasado, "The Guardian" indicó en un informe que más de 6.500 trabajadores migrantes fallecieron en Qatar desde 2010, cuando el país fue designado sede del Mundial de fútbol 2022 y puso en marcha la construcción de grandes infraestructuras para la cita, como estadios, hoteles, aeropuertos o líneas de transporte. "6.000 personas también podrían estar muriendo en otros sitios", indicó Infantino, mientras que cuando se le preguntó si la FIFA donaría parte de sus ganancias en el Mundial para compensar a las familias de los trabajadores muertos durante las obras, evitó hablar del tema y dijo que ya habían conseguido introducir un salario mínimo y mejores derechos laborales. Además expresó: "La FIFA no está para ser la policía del mundo ni es responsable de todo lo que pasa en el mundo, pero gracias a la FIFA, gracias al fútbol, se ha contribuido a un cambio social positivo en Qatar. Estas polémicas ciertamente han ensombrecido la preparación". Las declaraciones se produjeron el marco de la gira del máximo mandatario de la FIFA por los países organizadores del Mundial de 2026 (Canadá, México y Estados Unidos). Por otra parte, dijo: "Tenemos que encontrar otras formas de llegar a los corazones y las emociones de la gente. Creo que hay maneras diferentes de hacerlo. El primer nivel es en realidad el fútbol base, el acceso al deporte. Tenemos que facilitar más el acceso al deporte a los niños". KDV NA