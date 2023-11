Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, los responsables de las redes sociales del presidente electo de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, valoraron hoy "la experiencia" que aporta el expresidente Mauricio Macri para "no caer" en errores que tuvo el gobierno de Cambiemos y afirmaron que la estrategia comunicacional del espacio en esta etapa será "llevar tranquilidad" a todos los argentinos.

"No hay que cometer los mismos errores, no caer en una dinámica que no permita avanzar para sacar a la Argentina. Que no se termine volviendo un proceso como le pasó al ingeniero Macri que se agarraron las cosas de una manera y por diferentes razones se terminaron dejando peor de lo que se agarraron", afirmó Gutiérrez al ser consultado en Radio con Vos sobre los vínculos de LLA con el expresidente.

El joven responsable de la estrategia en TikTok de Milei añadió que Macri aporta "una experiencia indudable desde el punto de vista de un expresidente".

"Podría aportar la misma experiencia (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner por haber estado en el cargo. Es un recurso muy escaso", apuntó.

Gutiérrez sostuvo que la estrategia comunicacional ya no se trata de "buscar votos" sino que quiere "llevar tranquilidad a los argentinos porque se vienen cuatro años donde el mismo ministro (de Economía, Sergio) Massa reconoce que la situación no es la ideal".

Además, consideró que aunque hubo una "revalidación" del "núcleo duro" de LLA en las PASO y en las elecciones generarles, pero que era necesario "ampliarse" ya que "si uno moría en la propia eran 30 puntos y con 30 puntos no llegas".

"Milei dijo que sea quien sea ministro la política económica la define él", remarcó y añadió que "la dolarización es algo que tiene en la cabeza que no va a dejar de lado" y que se "va a llevar a cabo".

"Doy fe que cuando Milei dijo que antes de subir un impuesto se corta un brazo, es así. Va a hacer valer las ideas y no va a poner en duda el proyecto", apuntó.

En tanto, afirmó que "no esta definido" oficialmente que Luis Caputo sea el ministro de Economía ya que la confirmación se va a realizar "por los canales institucionales" a pesar de las "versiones sobre nombramientos".

"Cualquier anuncio del gabinete, Javier lo va a hacer a través de su cuenta oficial o a través de la cuenta del Presidente electo", afirmó.

Por su parte, Eugenia Rolón manifestó su "preocupación" por eventuales "levantamientos" que puedan ocurrir ante medidas que tome el Gobierno de Milei.

"Hay un sector de la sociedad que no respeta la democracia, grupos de izquierda que están armando levantamientos o marchando contra un Presidente que aun no ha asumido", expresó.

Sobre las declaraciones de Macri que sostuvo que "los jóvenes no se van a quedar en casa y los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes en la calle", Rolón consideró que "la gente está cansada".

"Hubo un cambio de mentalidad necesario donde las personas entienden que ya no es necesario hacer una batalla por redes, sino que a veces es necesario salir a la calle. Si vemos que del otro lado hay un levantamiento o se sale a la calle a pedir o reclamar algo, de nuestro lado a veces también", afirmó.

Finalmente, la joven de 21 años sostuvo que los colaboradores de otras fuerzas políticas van a "responder a la persona que los puede echar y que no deja de ser Milei".

"Hicimos todo por nuestras ideas porque creemos que era el camino correcto y en caso que no lo sea seremos los primeros en criticarlo", prometió Rolón.

