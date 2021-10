El expiloto militar Juan José Capella, uno de los 15 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar, rechazó hoy las imputaciones en su contra tras prestar declaración indagatoria en la audiencia celebrada en el juicio "Escuelita VII" que se realiza en la capital neuquina.

Capella, quien se encuentra acusado de llevar clandestinamente en tres vuelos (en junio de 1976) a detenidos-desaparecidos de la zona desde el aeropuerto de Neuquén hasta el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Bahía Blanca, negó haber realizado esos traslados e hizo un repaso por su estadía en el comando del V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca.

El imputado contó: "nuestro lugar de trabajo era en Comandante Espora (provincia de Buenos Aires), yo nunca estuve en el comando haciendo ninguna otra actividad que no fuese la de vuelo", y agregó: "mi función era exclusivamente volar el avión del comandante al que había sido asignado con asiento en Espora".

"Asistía al comando del V Cuerpo exclusivamente para recibir las órdenes del señor comandante y a alguna formación en fechas patrias o algún otro festejo que podría realizarse allí", explicó Capella.

Además, manifestó: "en todos los lugares que yo estuve volando, tanto de la zona Este (Viedma, Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Puerto Deseado y Río Gallegos), como en la zona Oeste (Zapala, Covunco, Las Lajas, Primeros Pinos, Bariloche, Junín y San Martín de los Andes) en ningún lugar tengo un reclamo por alguna actividad fuera de mi actividad de vuelo".

"Solamente en Neuquén es donde se me sindica que yo trasladé a gente que estaba detenida", señaló Capella, quien aseguró que esos traslados no sucedieron "jamás" y "la imputación que se me hace -dijo- está basada específicamente en la planilla de movimiento de aeronave".

Una vez finalizada la declaración del expiloto, el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén, Alejandro Cabral, informó que el próximo 12 de octubre comenzarán los alegatos de la Fiscalía.

Los acusados en el juicio "Escuelita VII" son Oscar Lorenzo Reinhold, Jorge Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Jorge Di Pasquale, Raúl Guglielminetti, Osvaldo Páez, Norberto Eduardo Condal, Jorge Granada, Walter Tejada, Jorge Alberto Soza, Carlos Alberto Taffarel, Miguel Ángel Cancrini, Juan José Capella, Gerónimo Huircain y Desiderio Penchulef. (Télam)