Tras la decisión de Juntos por el Cambio de dejar afuera a Javier Milei, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, respaldó los cuestionamientos de Patricia Bullrich e insistió en incorporar al liberal de cara a las próximas elecciones. "Es un momento de debate y no se le puede cerrarle puertas a nadie. Hay que unirse entre los que tenemos otra visión de país para ganarle al kirchnerismo", expuso Iguacel en diálogo con Radio Rivadavia. Y continuó: "No tenemos que cerrarnos. En 2015, nos sorprendió que Lilita (Carrió) se había juntado con (Mauricio) Macri y con (Ernesto) Sanz y armaron Cambiemos y había debate". A la vez, el intendente sostuvo que a pesar de su corta experiencia política, los debates al interior de la coalición opositora se ordenarán porque "hay un norte que es finalmente hacer un país distinto al de la decadencia permanente". "Todavía hay mucha tela para cortar. Hay que ser amplios y estar abiertos porque las ideas originales del PRO tienen mucho de liberal", expuso al mismo tiempo que determinó que el espacio "no está resquebrajado"

"Hay que tener un poquito de paciencia", pidió Iguacel y señaló que los cambios estructurales que deben implementarse en la Argentina requerirán de "la participación de muchos". Por último, el intendente respaldó a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich porque "expresa" las demandas de la sociedad

"Por eso caminamos con ella (Patricia Bullrich), recorriendo la provincia, y todo el mundo se acerca a pedirle que siga poniendo ovarios. Hace falta coraje y ella lo demostró en 2001 cuando se peleó con Moyano", reveló. POL/MG/SPC NA