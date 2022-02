Ignacio Montoya Carlotto, el nieto restituido de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, recordó a su madre Laura, quien cumpliría años hoy, con una emotiva carta donde le cuenta cosas de su pequeña hija, del vínculo que logró armar con su abuela materna y lo difícil que es cuando la figura de sus padres queda alcanzada por la denominada "grieta" política.

"Hoy es tu cumpleaños mamá, y es la primera vez que lo digo de esta forma, te voy contando como lo hago con papá...un poco así como conversando...Ahora es de madrugada y llueve ¿Que como vamos acá? Y vamos bien, o al menos eso parece...y mientras tipeo pienso que quizás un sitio en donde podés estar, es mirándome entre estas líneas que escribo", escribió el nieto de Estela de Carlotto en su red social de Facebook.

El pianista cuenta a su madre en estas líneas, que acompaña con un retrato de ella, que "Lola empieza la escuela en unos días y según sus propias palabras está muy 'emocionada' con eso. Tiene sus cosas para empezar y cuenta los días todos los días".

"No te voy a mentir, a veces se hace difícil, ella pregunta y eso expone mi falta de respuestas que ¿Cómo eras? que ¿Cuándo eras? y todo eso. Esas preguntas no me dejan estar dormido ni un instante... ¿Sabés lo que pasa? Cagate de risa, te han convertido en un símbolo...y eso es complicado para nosotros", reconoce.

Se pregunta: "¿Un símbolo de qué? eso depende de quien lo mire. Para algunos sos el símbolo de todo lo que está bien, y para otros de todo lo contrario. Pasa que es complejo querer en serio algo que se funde en el mármol de lo simbólico. Por acá te buscamos, te encontramos, te perdemos y nos confundimos".

"Tu nieta en su vida cotidiana saluda tu retrato a diario. Yo por lo pronto, voy tratando de esquivar los afiches, murales, calles y agrupaciones que llevan tu imagen joven, voy haciendo otro camino para verte, me veo en mi carácter podrido de a ratos, en mis conflictos de a partes y en todo eso que va de adentro, pero que no se puede ver ni tocar", afirmó.

Con cansancio, le dice: "Espero no tener que borrar esto. El otro día con el posteo de papá, la cosa se puso áspera, muchos de ambos lados -¡sí, de ambos lados!- de ese síntoma llamado grieta, me la hicieron difícil. Todos se largan a opinar sin conocer más que la silueta de tu cara en una remera...No te cuento más, porque te vas a calentar al pedo... pero así son las cosas por acá".

"El resto va bien, me conozco y así te conozco y va de a poco, pero va. Tu mamá está guapa aún a sus 91...nos llevamos bien y aprendimos antes que nada a reírnos ¿de qué? de casi todo lo que podemos", dice con ternura.

Ignacio Montoya Carlotto finaliza su carta: "¿Por qué te cuento esto? porque vale, y porque mientras tipeo pienso que quizás uno de los lados en el que estés, sea mirándome entre estas líneas que escribo. Te quiere, tu hijo".

Ignacio se crió con el nombre Ignacio Hurban hasta que en agosto de 2014 consolidó su identidad al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar "Puño" Montoya, y nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. (Télam)