El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias volvió a tensionar hoy la interna en ese partido al criticar la postura "dialoguista" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le pidió que "no insulte más nuestra inteligencia" proponiendo como salida a la coyuntura política del país un virtual "Pacto de la Moncloa" entre las distintas fuerzas.

"Por favor, Horacio Rodríguez Larreta, no insulten más nuestra inteligencia con el Pacto de la Moncloa. Del otro lado no está Santiago Carrillo (el jefe del Partido Comunista español) sino Cristina (Kirchner). Si se pudiera dialogar con todos habría habido Moncloa en 1940. Para que la haya aquí, también, primero hay que derrotar a (el dictador Francisco) Franco", publicó Iglesias en Twitter, en alusión a las negociaciones políticas en España en 1977 entre los partidos españoles tras 35 años de franquismo.

Además, el diputado puso también como ejemplo el caso de Israel, donde hubo un resurgimiento económico durante la presidencia de Shimon Peres (2007-2014) y dijo que no se debió a un "acuerdo" entre todos los partidos sino que fue una decisión política.

"Es el coraje, Larreta", agregó en su hilo de tuits luego de citar una frase del presidente israelí.

En esa línea, Iglesias remarcó que "no en todos los grupos políticos" existe gente "decente" con "actitud constructiva" y que están los que "apoyan a un gobierno corrupto".

"Y todo el peronismo apoya, por ejemplo, la impunidad de Cristina, el ataque a la Justicia, la quita de fondos a la CABA, etc.", agregó.

Sin embargo, también realizó una breve autocrítica de la gestión de la administración de Mauricio Macri (2015-2019).

"Los principales fracasos de Cambiemos se debieron a su debilidad política (1 diputado cada 3, 1 senador cada 5 y 5 gobernadores de 24); a la falta de decisión en sectores como el de planes sociales; y a que quienes nos proponen hoy para el diálogo fueron el Club del Helicóptero", indicó el diputado.

El mensaje de Iglesias llega en respuesta a los dichos del exsenador Esteban Bullrich, quien hace unos días le pidió a la titular del PRO, Patricia Bullrich, que "no se confunda" y que "deje de lado la pelea".

"Querida Patricia Bullrich no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos", publicó el exministro de Educación.

Ahora Iglesias dijo que Esteban Bullrich "es un querido amigo, pero hay pocas interpretaciones más equivocadas de la Historia reciente que decir que 'ya probamos la pelea y no dio resultado' y que 'en todos los grupos políticos hay gente decente y con actitud constructiva'".

"Querido Esteban Bullrich. Está bien que tengamos ideas diferentes. Ya decidirá la gente en las PASO. Que el peronismo apoye las reformas en el Congreso, si está de acuerdo. Nada se lo impidió ni se lo impide. Diálogo, en las instituciones. El resto, ni sirvió, ni sirve. Abrazo", fue el mensaje de Iglesias al exsenador. (Télam)