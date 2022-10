El presidente del 58° Coloquio de IDEA y presidente de Toyota Plan Argentina, Daniel Herrero, inauguró hoy el evento empresario que continuará hasta el viernes en esta ciudad, con un llamado al "diálogo y el consenso" para el crecimiento del país. Luego de encuentros virtuales durante los últimos dos años como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el Coloquio de IDEA volvió a su tradicional escenario en el hotel Sheraton de la ciudad balnearia, con una importante agenda de expositores empresarios, economistas y políticos. En esta oportunidad, el lema del evento es "Ceder para crecer", y las conversaciones se darán alrededor de la inserción de la Argentina en el mundo, la educación, el empleo y las finanzas públicas. "La Argentina está en una posición de potencia latente", sostuvo Herrero, pero consideró que ese camino nunca se termina de consolidar y el país pasa "de los éxitos absolutos a escuchar la frase de que está condenado al fracaso". El presidente del 58° Coloquio consideró: "Los argentinos a veces nos convencemos de nuestra perfección, pero es nuestra responsabilidad aceptar las imperfecciones, sobrellevando las cicatrices y valorando las fortalezas". "No se puede construir el futuro renegando del pasado. Si crecer es un gran esfuerzo, creo que todos debemos ceder un poquito para lograrlo y eso no significa tener que capitular", subrayó Herrero. Al referirse al objetivo del encuentro, señaló que se "tratará de dialogar y buscar los consensos necesarios" para alcanzar el crecimiento y desarrollo de la Argentina. "Todos los que estamos acá estamos dispuestos a ceder para crecer", resaltó Herrero, quien moderó el panel de apertura junto al sociólogo y profesor emérito de UTDT, Juan Carlos Torre, y el presidente de Fundar y CEO de Qontigo, Sebastián Ceria. "Lo que estamos tratando de hacer de pasar de un país de ingresos medios a un país desarrollado no es algo fácil", indicó Ceria, que también afirmó que "una colaboración virtuosa entre el Estado y los privados es posible". Además, sostuvo que "no es inteligente hablar mal de Argentina en el exterior, y lamentablemente se ha visto mucho". MG/GAM NA