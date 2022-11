El titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, criticó hoy el aumento del monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil que anunció el Gobierno al considerarlo insuficiente,

"Hoy está por debajo de la línea de indigencia y en marzo del año que viene, cuando se alcancen los 69.500, va a seguir muy por debajo de la canasta de la indigencia.

Literalmente no alcanza ni para comer", expresó el dirigente gremial. La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, aseguró que la suma aumentará un 20% en los próximos 4 meses y llegará a $69.500 en marzo 2023, pero para Godoy, la cifra no satisface las necesidades básicas de la sociedad y planteó que, si el Gobierno no cambia la actitud de "beneficiar" a empresarios, "la crisis se va a ir agravando día a día".

MIRÁ TAMBIÉN Cascos Blancos realizará una evaluación de la situación humanitaria en Haití

Alberto Fernández

"Es una actitud inaceptable, inadmisible, es un tema de dignidad mínima, porque el Salario Mínimo que establece nuestra Constitución tiene que alcanzar para comer, para vestirse, para vacaciones, para educarse, para tener una vivienda y para nada de eso alcanza", denunció en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente para La990.

MIRÁ TAMBIÉN La querella de la Vicepresidenta insistirá con el pedido de recusación a la jueza Capuchetti

En la misma línea, continuó: "Lo peor es que, al aplastarlo, tira para abajo todos los salarios porque es un salario de referencia. Los empresarios siguen atenuando, y el Gobierno se calla y no les responde, que si aumentan los salarios aumenta la inflación.

Mentira, hoy aumenta por la actitud especulativa de los formadores de precios". "¿Qué resultado ha dado el diálogo con los empresarios? Ninguno, los empresarios remarcan como se les canta y los trabajadores y el pueblo en general, padeciendo esta situación.

Pobreza en Argentina

El Estado que debería poner límites a estos abusos nada hace, al contrario, lo legitima con acuerdos que solo benefician a los beneficiarios de este estado de desigualdad social", reclamó Godoy. Asimismo, planteó que desde la CTA que conduce trabajan en medidas para reclamar mayores cifras, y reveló que el próximo jueves habrá una reunión para trazar la hoja de ruta.

"No solo rechazamos este acuerdo, sino que vamos a plantear en el día de mañana, una reunión para tomar medidas para que además aparezca el aumento de emergencia que el gobierno sigue sin querer concretar". Por último, aseguró: "Vamos a pelear para cambiarlo y el Gobierno tiene que cambiar, sino las medidas de reclamo van a crecer y a aumentar". SR/KDV NA