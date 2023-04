Algunos de los principales dirigentes sindicales del movimiento obrero organizado de la Argentina fueron hoy homenajeados en la Cámara de Senadores de la Nación a cuarenta años de recuperación de la democracia en el país.

El acto se llevó a cabo en el Salón Azul del Congreso, que estuvo colmado de militantes, y fue organizado por la senadora de Hay Futuro Argentina, la riojana Clara Vega, aliada de la coalición oficialista el Frente de Todos.

Entre los homenajeados estuvo el exsecretario general de la CGT, fundador del Movimiento de Trabajadores Argentinos y actual secretario general del sindicato de Conductores de Camiones de la provincia de Buenos Aires, Hugo Moyano.

El dirigente, cuando se le hizo entrega del Diploma de Honor, prefirió no dar un discurso y sólo se limitó a parafrasear a otro compañero del movimiento sindical, Juan Manuel Palacios (UTA): "Algún día me preguntarán mis hijos y mis nietos ‘por qué estamos tan mal’, y yo responderé ‘estamos tan mal porque no alcanzó la lucha que yo di'".

MIRÁ TAMBIÉN Se realizará mañana en Biblioteca del Congreso seminario Bibliotecas y transformación digital

"Por eso, hay que seguir luchando, compañeros", cerró Moyano.

Antes habían sido homenajeados los exlegisladores de extracción sindical: los dirigentes ferroviarios y de la resistencia peronista, Oraldo Britos y Lorenzo Pepe.

Britos recordó al exsecretario general de la CGT, el fallecido Saúl Ubaldini, a quien reconoció "por las denuncias que hizo ante la OIT" en 1979 y destacó que "el movimiento obrero organizado siempre estuvo en defensa de la patria".

Además, señaló que "el 70 por ciento" de los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar "son trabajadores y, la mayoría, jóvenes delegados de los pequeños sindicatos".

MIRÁ TAMBIÉN Taiana participó de la reposición de la baldosa en memoria del hijo de Taty Almeida

A continuación, Pepe sostuvo que "si no hubiese habido un movimiento obrero sin el sentido de organización que le dio el peronismo no hubiéramos tenido jamás un gobierno amigo de los trabajadores".

Además de Moyano, Brito y Pepe, el homenaje fue para recordar al mencionado Ubaldini y al dirigente de UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas.

Asimismo, el reconocimiento impulsado por Vega también fue para Noé Ruiz, secretaria de de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT; el diputado nacional Hugo Yasky, secretario General de la CTA desde 2006, y ex secretario general de la CTERA; y Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. (Télam)