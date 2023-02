El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy las cifras que marcan un descenso histórico en la mortalidad infantil de la Ciudad. “Este desafío no entiende de banderas políticas, de chicanas ni de grietas, nos tiene que involucrar a todos”, aseguró.

La tasa se ubicó en 4,4 fallecidos por cada mil nacidos vivos, muy por debajo de 7,9 cada mil nacidos vivos que se registraba en 2007. En cuanto a cifras absolutas, en 2021 se registraron 113 defunciones, la mitad que en 2019, cuando se había comenzado a registrar una baja significativa.

Rodríguez Larreta aseguró que “que no debe haber un dolor más grande que el de perder un hijo, y mucho más cuando esa pérdida se da en la primera infancia”. En ese sentido, afirmó que “la lucha contra la mortalidad infantil es una prioridad que obliga hacer todo lo que esté al alcance para que cada vez sean menos los bebés que fallecen en sus primeros meses de vida, dejando miles de proyectos truncos y familias destruidas”.

Ante ese desafío, desde 2007 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió abordar de forma integral uno de los índices más tristes y preocupantes que existen para todos los padres y madres. A lo largo de las últimas cuatro gestiones en la Ciudad se ha trabajado incansablemente y de forma coordinada entre las diferentes áreas competentes para lograr un descenso significativo de la mortalidad infantil.

El Jefe de Gobierno aseguró que ese esfuerzo, definido como política de Estado, dio resultados: “Hoy la Ciudad tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Esto es gracias al trabajo de todo un equipo comprometido con el acompañamiento de las madres durante el embarazo y los cuidados post-natales”.

“Aunque sea un gran avance, es un número que no nos conforma. Mientras haya un bebé que fallezca por una causa evitable, vamos a seguir trabajando”, aclaró Rodríguez Larreta desde el Centro de Desarrollo Infantil “Rayito de Sol” de Soldati.

El Jefe de Gobierno subrayó que esos logros se obtuvieron con “el trabajo sostenido en el tiempo de personas profundamente comprometidas”, entre quienes destacó a los funcionarios y ex funcionarios que lo acompañaron: el ministro de Salud, Fernán Quirós; la diputada y ex ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, María Eugenia Vidal; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat; María Migliore; la legisladora y ex ministra de Salud de la Ciudad; Ana Bou Pérez; la ex ministra de Desarrollo Social de la Ciudad Carolina Stanley; y el ex ministro de Salud porteño Jorge Lemus.

También valoró el trabajo de la ex ministra de Salud Graciela Reybaud y de la ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat Guadalupe Tagliaferri, quienes no pudieron estar presentes en el acto, y del ex Jefe de Gobierno Mauricio Macri, quien inició el proceso de cambio en la Ciudad.

El Jefe de Gobierno repasó las distintas políticas públicas que permitieron el descenso de la mortalidad infantil, como los 190 equipos médicos destinados a los controles de embarazos, el seguimiento a los bebés prematuros, las campañas de concientización y la distribución de métodos anticonceptivos, y la construcción de centros de primera infancia, entre otras medidas integrales.

“Como padre, como Jefe de Gobierno y como persona, me enorgullece saber que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que todos los chicos que nacen lleguen a casa sanos y fuertes para vivir una vida plena. Que empiecen el jardín en igualdad de condiciones con sus compañeros. Que vivan una infancia estimulada y sin necesidades. Y que lleguen a la adultez con todas las herramientas para vivir su vida en libertad”, remarcó Rodríguez Larreta.

Además, afirmó que la lucha contra la mortalidad infantil “tiene que trascender y convertirse en una política de Estado, que sume esfuerzos de todos los colores políticos”. Y agregó: “Bajar la mortalidad infantil va de la mano con el desarrollo de nuestro país, con la disminución de la pobreza, con el crecimiento del trabajo y el acceso a una mejor calidad de vida”.

Por último, remarcó: “Yo estoy seguro de que vamos a dar la pelea en toda la Argentina y de que la vamos a ganar. Porque está demostrado que con planificación, con trabajo serio y con esfuerzo, los resultados llegan”.

El ministro Quirós destacó la cooperación con las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad y la labor de los “trabajadores de salud que realizan sus tareas con una convicción plena de que lo que se hace modifica el devenir de muchas personas”. Y agregó: “Centrándonos en ese cuidado y en ese bienestar, vamos a lograr una sociedad más integrada, con más oportunidades y más justa”.

Por su parte, Vidal afirmó que la baja de la mortalidad infantil en la Ciudad “muestra que los desafíos se pueden encarar y resolver cuando hay planificación, equipo y políticas concretas”.

Un trabajo integral

La lucha contra la mortalidad infantil se da en el marco de una política integral encabezada por los Ministerio de Salud y de Desarrollo Humano que lleva casi 15 años en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos actuales son fruto de años de trabajo que comenzaron a plasmarse en resultados a partir del año 2015.

A la hora de analizar los datos en términos absolutos, se profundiza el descenso que comenzó en 2019. En el mencionado año ocurrieron 236 defunciones, la cifra bajó a 123 en 2020 y en 2021 se ubicó en 113.

Habitualmente los datos de mortalidad infantil se analizan también en términos trienales, para reducir la volatilidad de las tasas anuales. En el período 2019-2021, la TMI trienal (5,3 por mil) es también la más baja registrada en toda la serie.

Si comparamos el último dato de 4,4 fallecidos cada mil nacidos vivos, con los diferentes países de la región e inclusive con la Argentina a nivel general, se puede dimensionar aún más este descenso histórico. En Latinoamérica, Perú alcanza el 10; Argentina, el 8,4; Chile, el 6; y Uruguay, el 5.

En este sentido, el índice de 4,4 se ubica cerca de países con las mejores tasas del mundo como el Reino Unido y Canadá que se encuentran con 4 fallecidos cada 1.000 nacidos vivos.

Los programas activos

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires hay 190 equipos médicos distribuidos en la red de Hospitales Públicos y los Centros de Salud porteños que se dedican exclusivamente a los controles del embarazo, garantizando a cada embarazada al menos cinco controles prenatales y siete consultas pediátricas en el primer año de vida. En conjunto con estos controles se da el programa Búsqueda Activa para aquellas embarazadas que se ausentan de un control programado.

El Ministerio de Salud también lleva a cabo la Estrategia Camino Verde de la Embarazada, en todas las maternidades y Centros de Salud y Acción Comunitaria que mejora el acceso de aquellas mujeres que están o creen estar embarazadas. Además de la Regionalización Perinatal, que mejoró la derivación hospitalaria para que las madres y los bebés tengan una atención acorde a su complejidad

Un seguimiento minucioso

Para aquellos niños que nacen prematuros se realiza un seguimiento específico en el marco de una red que se encarga de esa tarea, individualizando cada caso.

Otra política fundamental ha sido la constante campaña de concientización y distribución de métodos anticonceptivos. Se calcula que estos ayudaron a reducir casi en un 60% los embarazos adolescentes, cuyos bebés tienen mayores riesgos.

También se potenció el trabajo con la Provincia de Buenos Aires mediante la Red perinatal AMBA para la derivación y contrarreferencia de embarazadas y recién nacidos residentes en la Provincia que se atienden en CABA, con tres corredores sanitarios para este fin. De esta forma, cuando una embarazada o un recién nacido son atendidos, los médicos cuentan con toda la información de sus consultas previas.

En 2018 se lanzó la Red de Salud Pública AMBA para fortalecer la atención primaria de la salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Así se puede asegurar que cada vecino del AMBA tenga un centro de salud a no más de 15 minutos de su hogar.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se han impulsado diferentes iniciativas que han sido parte de esta política integral. En este sentido se destacan el programa Red Primeros Meses, que le brinda un ingreso adicional a las madres que lo necesitan hasta el primer año de vida del bebé.

Otra política fundamental ha sido el programa A la Par que contempla el acompañamiento para la gestación, parto y primeros meses de crianza a través de talleres sobre derechos sexuales y reproductivos que además facilita el acceso a las prestaciones del sistema de salud público en barrios vulnerables

En busca de mejores condiciones de vida

En el mismo sentido, los planes de integración social y las obras de infraestructura que se realizan en los barrios traen consigo mejores condiciones de vida para las familias y sus hijos, previenen enfermedades y contribuyen a bajar la mortalidad infantil. Son herramientas fundamentales junto con los 75 Centros de Primera Infancia que existen en la Ciudad, a donde asisten más de 11.000 chicos y chicas que reciben contención, estímulo y la nutrición necesaria durante los primeros años de vida.

Los mencionados Centros están distribuidos estratégicamente cercanos a las zonas de mayor vulnerabilidad social de la Ciudad. A través de ellos se permite un seguimiento integral de los niños que asisten, buscando garantizar su crecimiento y desarrollo saludable.

Además, a lo largo de estos estos años se fueron iniciando diferentes programas que fueron claves en este descenso. Por ejemplo, el fortalecimiento de la atención primaria que incorporó más de 600 profesionales para conformar los equipos territoriales, junto con la inclusión de promotores de salud para los barrios vulnerables. Más recientemente en el tiempo se dio lugar a la incorporación de la Historia Clínica Electrónica que permite el correcto seguimiento de los niños y niñas.

Las experiencias internacionales muestran que continuar descendiendo desde valores tan bajos requiere de intervenciones integrales. Para lograr este objetivo, desde el Gobierno de la Ciudad hemos tomado la decisión de intensificar la campaña profundizando el vínculo de las embarazadas y los niños con el sistema de la salud y sus diferentes subsistemas. En este sentido, en los próximos días se comunicará el programa Materno Infantil que se está llevando adelante