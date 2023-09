Uno de los hijos de Jorge Julio López, Rubén López, afirmó hoy que la diputada nacional y candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, "no es negacionista" sino "reivindicadora de la dictadura" y advirtió que si junto a Javier Milei "asumen en el gobierno, van a darle indulto a todos los genocidas que fueron condenados".

"Villarruel no es negacionista, es reivindicadora de la dictadura cívico-militar-eclesiasta porque no niega, la reivindica. Si estos personajes nefastos asumen en el Gobierno van a darle un indulto a todos los genocidas que fueron condenados, y eso sí me asusta", expresó López en diálogo con El Destape Radio.

El hijo de Jorge Julio López, víctima de terrorismo de Estado y desaparecido en democracia, señaló que "no podría vivir en un país así".

"No me parece que sea justo después de tantos años, cuando se cumplen 40 años de democracia. Había un pacto democrático que se rompió hace un tiempo, sobre todo cuando se intentó asesinar a la Vicepresidenta", indicó sobre el ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

La semana pasada, la abogada querellante en juicios de lesa humanidad, Guadalupe Godoy, publicó textos donde aparece el nombre de Villarruel vinculado al represor Miguel Etchecolatz, quien fue condenado tras el testimonio clave de Jorge Julio López en 2006, que lo pudo identificar como quien participó del operativo en el que fue secuestrado a fines de octubre de 1976.

Al respecto, Rubén López se mostró "sorprendido" y manifestó que "eso fue encontrado en una agenda que tenía Etchecolatz hace muchos años cuando se había hecho el allanamiento. En aquel momento yo no conocía quién era Villarruel. Pero bueno, hoy lo que hace Villarruel no extraña pero sí me sorprendió el hecho de haber encontrado esa escritura".

La candidata a vicepresidenta de LLA encabezó este lunes un acto en la Legislatura porteña en homenaje "a las víctimas del terrorismo", que fue repudiado por organismos de derechos humanos y se convocó a una marcha en rechazo.

"Hoy están las dos miradas, aquellos que fueron a la marcha hoy y no queremos que esto vuelva, y también aquellos que creían que no había que ir hoy porque le das entidad, pero si los dejas hacer... Están tirando de la soga a ver hasta dónde vamos", señaló López.

Y afirmó: "Hoy tendríamos que haber estado todos".

En ese sentido, aseveró que este acto "marca lo que van a hacer si es que son elegidos" y recordó que "a los periodistas no los dejaron entrar" al salón donde se estaba realizando.

"Muchos grupos estamos pidiendo hace años una ley contra el negacionismo, al igual que en Alemania está prohibido reivindicar el nazismo, y me parece que la construcción de esa ley hoy es imposible, se tendría que haber hecho hace muchos años, antes de 2015 porque hoy tenemos dos diputados que son pro dictadura, Milei y Villarruel", marcó López.

Asimismo, consideró que "en la reconstrucción de memoria, verdad y justicia, creo que se falló en no haber hecho una ley que prohiba esa clase de acciones".

Además, apuntó contra los radicales que permitieron que se realizara el acto en la Legislatura porteña: "¿Qué están pensando hoy aquellos que defendían lo hecho por (Raul) Alfonsín, propiciando que esta gente pueda hacer un acto reivindicando lo hecho por la dictadura?".

López denunció que desde LLA, "quieren apoyarse en el poder militar como (Jair) Bolsonaro en Brasil, me empieza a preocupar".

"Ya lo vivimos y sufrimos en la epoca de (el expresidente Mauricio) Macri, hemos sido perseguidos, me han seguido, han infiltrado gente de la AFI en la marcha que participabamos cuando pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, están las pruebas en el juzgado", advirtió.

Y agregó: "Me da miedo por las generaciones que vienen, mis sobrinos, mis nietos no tienen que vivir esas cosas". (Télam)