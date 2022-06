La exjueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, dijo hoy no sentirse "sorprendida" por los dichos del vicepresidente del alto tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien días atrás afirmó que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.

"Uno conoce a la gente y no me sorprendieron las declaraciones. Creo que sí donde hay una necesidad, hay que intentar que haya un derecho para resolverla", indicó la exmagistrada en declaraciones a la radio AM990.

En el marco de una conferencia titulada "Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica", organizada por la Universidad de Chile, Rosenkrantz expresó días atrás: "No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables"

Si bien el encuentro se llevó a cabo el pasado 26 de mayo, las declaraciones del juez de la Corte Suprema trascendieron esta semana y despertaron rechazos desde diferentes sectores políticos y sociales.

Por otra parte, Highton de Nolasco se refirió a la posibilidad de ampliación de la Corte Suprema de Justicia y, en ese sentido, opinó que no le parecía que "deba haber una Corte gigantesca".

"Me parece que tiene que ser un número razonable, 20 y pico no me parece ideal", concluyó. (Télam)