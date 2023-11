Eduardo Cittadini recordó hoy a su hermano Ricardo Cittadini, quien el 17 de agosto de 1976 fue detenido por efectivos de la Policía Federal y desaparecido, y repudió que el expresidente Mauricio Macri "minimice y banalice" los delitos de lesa humanidad cometidos por la "dictadura sangrienta", que son "reivindicados" por los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel.

Eduardo Cittadini hizo pública una carta, que fue compartida por el Centro Cultural de la Memoria con sede en Trelew, donde indicó que "Ricardo cumpliría 69 años hoy pero no los cumple. Posiblemente no llegó a cumplir 22, ni siquiera eso sabemos. Fue secuestrado, torturado y asesinado, aunque no sabemos cómo, cuándo ni dónde".

"Quizás fue arrojado al mar -aún con vida- desde un avión. O quizás fue ejecutado de un tiro en la cabeza y su cuerpo puesto en una escena fraguada de un enfrentamiento y luego enterrado como NN", señaló el texto que agrega que "estas hipótesis pueden ser tomadas como muy morbosas, pero son posibilidades concretas porque fue lo que pasó con miles de compatriotas".

En la carta abierta, Cittadini recordó que "entre una de las innumerables gestiones que hizo mi madre cuando desapareció, fue ir a ver a Monseñor Emilio Grasselli, quien después de hacer algunas averiguaciones, le dijo que en una lista a la que había tenido acceso, estaba añadido al nombre de Ricardo el texto 'No lo busque más'".

Como "consuelo" el religioso le comentó que "no es para tanto" y le pidió a la madre que "haga de cuenta que cruzó la calle y lo pisó un auto", continúa el relato.

"Pero Ricardo no murió en un accidente de tránsito", sostuvo su hermano y sostuvo que Ricardo "murió por enfrentar una dictadura sangrienta que hoy es minimizada y banalizada por Mauricio Macri, y reivindicada por Javier Milei y Victoria Villarruel".

Eduardo reconoció que "seguramente a algunos de mis familiares y amigos les parecerá mal que politice la fecha de cumpleaños de Ricardo. Les pido disculpas, pero no puedo recordarlo de otra manera, porque su desaparición fue un crimen político, un crimen de lesa humanidad y no puedo simplemente recordar a Ricardo despolitizado".

"Hace meses que vengo leyendo las propuestas y escuchando entrevistas de Milei y Villarruel y he acumulado una larga lista de fundamentos para votar en contra de ellos. Pero la explícita reivindicación de la dictadura que han hecho, para mí, ya es motivo más que suficiente para votar convencido", escribió.

Ricardo Cittadini, quien hoy cumpliría 69 años, era estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata y militaba en la Juventud Universitaria Peronista cuando el 17 de agosto de 1976, con 21 años, fue detenido en la plaza España del barrio porteño de Constitución mientras miraba un partido de bochas.

La causa de su desaparición fue llevada a juicio y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital Federal condenó hace dos años al ex sargento primero de la Policía Federal Argentina, Nicómedes Mercado, a la pena de nueve años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

Fue considerado autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político, en perjuicio del estudiante platense Ricardo Alberto Cittadini, oriundo de Trelew.

En el debate intervino el fiscal general Miguel Ángel Osorio, quien había solicitado una pena mayor, según publica la página oficial Fiscales.gob.ar.

Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, dispusieron también que el ex policía continúe detenido bajo la modalidad de prisión domiciliaria. (Télam)